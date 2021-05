Voor Martin Hongla in 2019 bij Antwerp belandde, voetbalde hij onder meer voor FC Barcelona. Daar zette hij stappen in zijn ontwikkeling.

Eén van de lichtpunten van het seizoen bij Antwerp is Martin Hongla. De 23-jarige Kameroener blikt deze week in Sport/Voetbalmagazine terug op periode bij FC Barcelona.

In 2016 belandde Hongla bij Granada in Spanje. Daar speelde hij eerst bij het B-elftal en kreeg hij na een tijdje ook zijn kans bij de grote jongens. Al leek het daar gedaan toen een nieuwe coach aankwam. En toen belde Barcelona ineens. Hongla: 'Ik was verrast. Ik had zes maanden niet gespeeld en kreeg plots een telefoontje van een privénummer: "We hebben interesse, je moet naar ons komen, naar Barcelona." Ik dacht: wat gebeurt er nu, wat vertelt die? Twee dagen later belde Granada: ze hadden iemand van Barcelona aan de lijn gehad, of ik verhuurd wilde worden.'

Een ander zou springen, de principiële Hongla niet. 'De mensen deden plots vriendelijk tegen me, terwijl ze me zes maanden niet zagen staan. Soms is het voetbal een verschrikkelijke wereld, maar anderzijds moet je ook nadenken over waar je vandaan komt. Je mag het niet laten schieten.'

Uiteraard zei hij 'ja', maar om de zaak af te ronden, stuurde hij zijn manager; hij wilde de sportdirecteur niet zien. 'Je kunt niet de ene dag hard zijn tegenover iemand en hem een mes in de rug steken, en een volgende lachen. Ik ben fier, ja. Je moet mensen altijd respecteren. Soms behandelen mensen een voetballer als een object, dat je zomaar kan weggooien. Dat doe je niet. Ik ben nadien nooit meer in Granada geweest. Ik kan niet ergens gaan waar ze je niet respecteren. Impossible. '

Hongla: 'Barcelona was een fantastische leerschool. Ik voetbalde met de B-ploeg, maar trainde vaak met de A-ploeg. Op een gegeven moment vroeg ik me af: waarom zit ik daar niet? Oké, Busquets, Coutinho, Vidal... Maar ik heb ook mijn trots. Als ik ergens ben, vind ik dat ik moet kunnen spelen. In het begin ben je onder de indruk; Messi kwam gewoon met me praten... Hij is open, praat met iedereen, ook met de jongeren.'

Mag je Messi tackelen op training? Hongla: 'Er zijn geen orders, en soms moet je blok zetten, maar je mag niet te hard zijn.'

Hij leerde er veel bij over tactiek. Gebruik maken van de ruimte, intelligent lopen, wanneer je het ritme moet versnellen, of breken, wanneer het niet loopt zoals je wil. Alle dagen waren er videosessies en analyses. Alle trainingen werden gefilmd en naar de spelers gestuurd om 's avonds te bestuderen. Hongla: 'Hoe het liep, wat je deed, waar je op moest letten. Of ik daar altijd zin in had? Ja. Dat moet, wil je vooruitgang boeken. In Antwerpen doe ik dat ook. Elke match herbekijk ik.'

Uiteindelijk behield Barcelona hem niet, een blessure remde hem er ook af en na een goeie periode in Oekraïne bij Lviv pikte Antwerp hem op.

