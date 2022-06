Bij de Rode Duivels staan er daags voor de Nations League-opener tegen Nederland nog steeds vraagtekens achter de naam van Romelu Lukaku.

De aanvaller van Chelsea blesseerde zich woensdag op training na een botsing met een ploegmaat. 'Het was een stevige botsing, heel accidenteel', vertelde bondscoach Roberto Martinez donderdag in Tubeke tijdens het persmoment. 'We verwachten hem vandaag op training en dan zien we verder. Hij is heel sterk, als ik in die botsing was geweest, had de situatie er toch anders uitgezien. Als hij vandaag een goeie sessie heeft, zie ik niet waarom hij morgen niet zou kunnen spelen. Gisteren leek dat nog eerder onwaarschijnlijk.'

Voorin zijn de wisselmogelijkheden beperkt. Christian Benteke en Divock Origi werden niet opgeroepen en debutant Loïs Openda zit een schorsingsdag uit na een uitsluiting bij de beloften. Blijft dan over: Michy Batshuayi.

Aanvoerder Eden Hazard speelde sinds medio februari 26 minuten bij Real Madrid. Bij een operatie werd het plaatje in zijn enkel verwijderd. In het droomseizoen van Real was er voor hem enkel een bijrol. 'Ik beschouw hem wedstrijdklaar, maar ik denk niet dat we nu al 90 minuten mogen verwachten van Eden, al hangt dat ook wel van het type wedstrijd af. We moeten daarin realistisch zijn, want hij heeft lang niet veel gespeeld. We moeten hem dus opbouwen. Daarnaast is hij wel fris en scherp: hij is volledig fit en staat hier met een glimlach op zijn gezicht. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en dan zullen we zien in welke wedstrijden hij kan spelen.'

België zal het sowieso zonder de geblesseerde Thibaut Courtois en Jason Denayer moeten stellen in deze interlandperiode. Vervangers werden er niet opgeroepen.

