Kevin De Bruyne en Eden Hazard blijven onzeker voor de kwartfinale van morgen/vrijdag in München (21 uur) tegen Italië. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez daags voordien op een persmoment in de Duitse stad bevestigd. 'Het blijft vechten tegen de tijd', aldus de Spanjaard. 'We wachten tot het laatste moment om een beslissing te nemen of ze spelen of niet.'

De Duivels kenden geen zorgeloze aanloop naar de kraker met de Italianen. Goudhaantjes Kevin De Bruyne en Eden Hazard kwamen immers niet ongeschonden uit de felbevochten achtste finale (1-0 winst) tegen Portugal. De Bruyne sukkelt met de enkel, Hazard met de hamstrings. Martinez gaf eerder deze week mee dat bij geen van beide sterspelers 'structurele schade' werd aangetroffen, maar het blijft koffiedik kijken of ze fit raken voor de kwartfinale. De Bruyne en Hazard ontbraken donderdag alvast nog op (het voor de pers open eerste deel van) de laatste training in Tubeke voor afreis naar München. Nadien zette de Belgische voetbalbond (KBVB) wel een filmpje online waarin was te zien hoe het tweetal de bus nam van het trainingscentrum in Tubeke naar de luchthaven voor de trip naar Beieren.

'Eden en Kevin trainden vanochtend nog niet mee met de groep', zei Martinez. 'Dat hadden we ingecalculeerd. Het blijft vechten tegen de tijd. We wachten tot het laatste moment om een beslissing te nemen of ze spelen of niet. Momenteel kunnen we nog geen knopen doorhakken. We proberen hen zo snel mogelijk fit te krijgen, met spelletjes zijn we niet bezig.'

