Bondscoach Roberto Martinez heeft vrijdagmiddag in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekendgemaakt voor de Final Four van de Nations League, die volgende week in Italië op het programma staat. De Spanjaard, die vier doelmannen en twintig veldspelers opriep, rekent op Club Brugge-youngster Charles De Ketelaere.

De Duivels gaan in deze tweede editie van de Nations League op jacht naar hun eerste prijs onder Roberto Martinez, waarmee ze de teleurstelling na de vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales van het EK zouden kunnen doorspoelen. In de halve finales kijken de Belgen volgende week donderdag wereldkampioen Frankrijk in de ogen, de zondag erop volgen de kleine finale en de finale. In de andere halve finale staan Europees kampioen Italië en Spanje tegenover elkaar.

Poleposition

In tegenstelling tot het EK van afgelopen zomer laat de Europese Voetbalconfederatie UEFA deze keer slechts 23 in plaats van 26 spelers toe in de selecties, die door de deelnemende landen minstens tien dagen voor hun openingswedstrijd aan de UEFA meegedeeld moesten worden. In Milaan en Turijn worden er in totaal dan ook slechts vier wedstrijden gespeeld.

Voor twee duels zijn 23 spelers, onder wie drie doelmannen, ruim voldoende, maar de kleinere selectie zorgt er wel voor dat de bondscoach een serieuze schifting moest doorvoeren. Voor het drieluik in de WK-kwalificaties van begin september riep de Catalaan liefst 31 spelers op en dan waren de geblesseerde EK-gangers Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli niet eens beschikbaar, terwijl Thomas Vermaelen geen toestemming kreeg om af te reizen vanuit Japan en Club Brugge-doelman Simon Mignolet rust kreeg voorgeschreven. Daarnaast is het een uitgelezen kans om eens te kijken welke spelers er in poleposition liggen voor het komende WK, dat over iets meer dan een jaar in Qatar gespeeld wordt.

