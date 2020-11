Bondscoach Roberto Martinez heeft ook Hannes Delcroix opgeroepen voor de Rode Duivels. De 21-jarige verdediger van RSC Anderlecht zal de A-selectie na het oefenduel tegen Zwitserland van woensdag weer verlaten en voegt zich dan bij de groep van de U21.

Martinez riep voor de komende interlandperiode een uitgebreide selectie op, maar zag al Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Brighton) en doelman Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht) geblesseerd afhaken. Reservedoelman Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) en Thomas Foket (Reims) werden eerder al als vervanger bij de selectie gehaald.

Woensdag wordt er een oefeninterland gespeeld tegen Zwitserland, nadien volgen de laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League tegen Engeland (zondag 15 november) en Denemarken (woensdag 18 november). Vanwege de coronacrisis en de avondklok in Brussel wordt er voor die interlands uitgeweken naar Leuven.

De KBVB liet weten dat Delcroix na de oefeninterland tegen de Zwitsers terugkeert naar de beloften. De troepen van bondscoach Jacky Mathijssen stomen zich klaar voor het sleutelduel in en tegen Bosnië-Herzegovina (dinsdag 17 november), op de achtste en tevens laatste speeldag in groep 9 van de EK-kwalificaties.

