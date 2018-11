Martinez: 'Situatie Fellaini is helemaal niet vreemd'

De middenvelder van Manchester United vierde vorige week al zijn rentree bij zijn club in het beladen Champions League-duel tegen Juventus. Na de invalbeurt van de middenvelder werd een 1-0 achterstand nog omgezet in een 1-2.

Vrijdag werd Fellaini vervolgens niet opgeroepen door de bondscoach, die stelde dat hij de speler helemaal wou laten herstellen. Dat was buiten ManU en José Mourinho gerekend, want zondag stond Fella plots aan de aftrap in de Manchester Derby tegen City, als vervanger van de geblesseerde Paul Pogba.

'De situatie rond Marouane Fellaini is helemaal niet vreemd', verduidelijkte Martinez in Tubeke. 'We hebben vrijdag een beslissing genomen op basis van de informatie die we toen hadden. Dat was de juiste beslissing, maar een speler kan zich twee dagen later een pak beter voelen.

'Door omstandigheden moest hij zondag aan de aftrap verschijnen en het is goed om te zien dat hij dat al aankon. Dat betekent dat hij zo goed als fit is in een novembermaand waarin vele clubs met blessureleed af te rekenen hebben. Het heeft dus allemaal niets met revanche of iets dergelijks te maken.'

Achterin is Vincent Kompany een certitude, maar zijn basisplaats bij Manchester City is hij al een tijdje kwijt. 'Op basis van de laatste training van vandaag beslissen we of we Vince in beide wedstrijden zullen gebruiken. Op training ziet hij er alvast sterk en fris uit. City werkt niet met eerste keuzes, wel met spelers die belangrijk zijn voor het team en Vince is er daar eentje van. Er zullen nog veel belangrijke momenten in hun seizoen komen.'

Kompany en nog wat andere spelers dan maar sparen voor het duel van zondag in Zwitserland, dat zich als veel belangrijker aankondigt? 'Verwacht zeker geen twee totaal verschillende elftallen. Het merendeel van de spelers zal ik in beide wedstrijden gebruiken. De wedstrijd tegen IJsland is zeker belangrijk, mits een goed resultaat ben je nadien in het voordeel tegen Zwitserland. Bovendien wil ik iedereen waarschuwen: als je tegen IJsland een makkelijke wedstrijd verwacht, ben je fout. Tegen Zwitserland en Frankrijk was het telkens heel nipt en het is een team dat nooit opgeeft.'