Hij kwam naar Club Brugge om daar de problemen op de rechterflank op te lossen, maar Clinton Mata blinkt nu vooral uit in het defensieve trio van blauw-zwart. Het verhaal van een gedaanteverwisseling.

Januari zorgt soms voor frustraties. Bijvoorbeeld bij Benoît Poulain, die ontgoocheld was door de gemiste transfer naar Fulham en het daarbij behorende vette contract. In de nasleep van die lastige wintermaand werd de Franse verdediger eens te meer verraden door de kwetsbaarheid van zijn lichaam, die hem parten speelde toen de eindsprint richting titel moest ingezet worden. De oud-verdediger van KV Kortrijk had geen echte concurrent op de rechterflank van de verdediging en was ook niet verontrust toen Saulo Decarli naar het Venetië van het Noorden kwam. De Zwitser kon in de weinige speeltijd die hij kreeg het etiket van doublure immers niet van zich afschudden.

