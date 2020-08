Sneller dan verwacht kijkt Laszlo Bölöni de mensen op de Bosuil weer in de ogen. Donderdag tekende hij een contract van twee seizoenen bij AA Gent, zaterdag debuteert hij met de ploeg in het stadion waar hij de voorbije drie jaar veel faam vergaarde.

Antwerp vs Gent was in de voorbije jaren een stevig duel, dat nooit duidelijk in het voordeel van een ploeg verliep. Slechts drie keer kon Antwerp winnen, niet toevallig twee keer op verplaatsing. In Bölöni's eerste seizoen met Antwerp was Jaadi nog de doelpuntenmaker. Het was op speeldag 2 en Hein Vanhaezebrouck zag zijn ploeg die dag de tanden stuk bijten op een stevige Antwerpdefensie. En de Belg zag ook Jaadi op de counter voor een prachtige 0-1 zorgen.

De tweede winst van Bölöni tegen KAA Gent kwam er in de play-offs van 2019, 1-2. Birger Verstraete speelde toen nog op zes bij Gent, inmiddels zit hij in het andere kamp. Het was het voorjaar van Govea, in zijn tweede seizoen probeerde Bölöni Antwerp al wat meer aan het voetballen te krijgen.

Thuis winnen was moeilijker. Slechts één keer (in vier pogingen) zou Bölöni met Antwerp op de Bosuil van Gent kunnen winnen: op 21 november 2019. Die dag werd het 3-2, met twee doelpunten van Mbokani.

4 van de 8 duels van Bölöni tegen de Buffalo's in zijn Antwerpperiode eindigden op een gelijkspel, verliezen zou hij maar één keer doen: in de play-offs van 2019, met een doelpunt van Sörloth in de 90ste minuut. Een zure nederlaag, waardoor Standard plots onbereikbaar werd als derde en Europees voetbal afgedwongen moest worden via een barragewedstrijd tegen Charleroi. Ei zo na liep dat fout, het was toen dat binnen de club (en vooral bij de voorzitter) een eerste keer werd getwijfeld aan doorgaan met de Roemeen. En dat KAA Gent al een keer kwam snuffelen, of hij niet los te weken was. Luciano D'Onofrio verhinderde een en ander.

Kortom: duels tussen AA Gent en Antwerp waren in het recente verleden altijd wedstrijden die alle kanten uit konden en waar het doelpuntenverschil nooit groter was dan 1. Garantie genoeg, naast de terugkeer van de hoofdcoach, voor spanning. Afspraak zaterdag 20u45.

