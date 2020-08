De match tussen twee ongeslagen teams belooft een fascinerende strijd te worden tussen verschillende stijlen.

Drie wedstrijden, drie overwinningen en drie mannen die van zich doen spreken bij Beerschot. Met de sterke en doeltreffende Marius Noubissi, de wervelende Tarik Tissoudali en de Oostenrijkse artiest Raphael Holzhauser beschikken de Kielse ratten over een offensieve drietand die op elk moment voor gevaar kan zorgen.

Beerschot speelt niet alleen heel georganiseerd (52,1 intercepties per wedstrijd, een record in de Jupiler Pro League), maar is ook heel efficiënt in de omschakeling. In 270 minuten creëerde de promovendus acht echte doelkansen, waarbij meer dan één kans op vijf ook effectief benut werd. Dat is eentje minder dan OHL, maar het verschil zit hem in de aanvallende kwaliteit: het Beerschotse realisme was vijf keer trefzeker, terwijl de Leuvenaars op dat vlak maar twee op negen scoren.

Paradox

Solide zonder bal - amper 286 passes per wedstrijd, alleen Mouscron doet slechter - zou Beerschot de plannen van Philippe Montanier, nog altijd ongeslagen als trainer van de Rouches, weleens kunnen dwarsbomen. In tegenstelling tot de coach van de tegenstander, hecht Montanier belang aan balbezit. In zijn eerste drie wedstrijden had Standard het vaakst de bal (56,2 procent gemiddeld).

De ploeg staat hoog, maar is paradoxaal genoeg efficiënter op zijn eigen speelhelft dan op die van de tegenstander. Sinds het begin van het seizoen trapten de tegenstanders slechts 21 keer op doel (een record). Ze voetbalden daarentegen ook maar drie grote kansen bij elkaar in drie wedstrijden, met één doelpunt tot gevolg (Saumuel Bastien tegen Cercle). De Rouches hebben het duidelijk moeilijk om aanvallend het verschil te maken, met 3,25 expected goals in drie wedstrijden, of een gemiddelde van 1,08 per wedstrijd. Beduidend minder dan Beerschot (1,58).

Het Standard van Montanier zou het eerste team kunnen worden dat de aanvallende drietand van Beerschot het zwijgen oplegt. De terugkeer van Zinho Vanheusden centraal in de defensie moet de achterlinie, die het zondag lastig had tegenover de Genkse omschakeling, sterker maken. Het komt er voor de Luikenaars nu op aan om ook de vonk vooraan te doen aanslaan en zo het verschil te maken. Tegen een ploeg met drie centrale verdedigers zouden voorzetten in de box immers nog meer tevergeefs kunnen zijn als tijdens de eerste drie speeldagen. Afspraak zondag om 16u.

