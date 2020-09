De stadsderby tussen Club Brugge en Cercle is meer dan een duel tussen twee 'P. Clements'. Gaat u er zondagavond rustig voor zitten en geniet van Anthony Musaba, Harrisson Marcelin en Franck Kanouté.

Zeggen die namen u voorlopig nog niks? Wel, we gokken dat het niet meer zolang zal duren. Zij die Cercle Brugge-STVV van vorige maandag bekeken, zijn al mee. De rest zal volgen. Alle drie zijn het boys van Monaco, nog jong, maar bulkend van het talent. En alle drie lieten ze inhun eerste speelminuten mooie dingen zien.

...

Zeggen die namen u voorlopig nog niks? Wel, we gokken dat het niet meer zolang zal duren. Zij die Cercle Brugge-STVV van vorige maandag bekeken, zijn al mee. De rest zal volgen. Alle drie zijn het boys van Monaco, nog jong, maar bulkend van het talent. En alle drie lieten ze inhun eerste speelminuten mooie dingen zien.Tien miljoen euro. Zoveel betaalde Monaco naar verluidt om zich te verzekeren van de diensten van Jean Harisson Marcelin. Een mens moet opletten met vergelijkingen, maar die met Samuel Umtiti (zijn held) of Raphaël Varane (eenzelfde type en balbeheersing en kwaliteiten op spelhervattingen) is niet uit de lucht gegrepen. Tegen STVV scoorde hij, al werd het doelpunt afgekeurd vanwege een lichte baltoets met de hand. Maar zijn belangrijkste taak op een veld is het verhinderen van goals. Met 1m97 is hij sterk in de lucht, met zijn 82 kilo is hij snel en wendbaar. Auxerre delfde deze parel op tijdens scouting van talent op La Réunion. Op zijn vijftiende haalde men hem naar Frankrijk. Al snel werd de knaap doorgeschoven naar de eerste ploeg, waar hij op zijn achttiende debuteerde. Veel ploegen zagen wat in hem, AS Monaco haalde het in de strijd. Cercle mag hem polijsten.Over naar het middenveld. Hans Vanaken en Ruud Vormer krijgen morgen ene Franck Kanouté tegenover zich. Ook al stevig en lang, Senegalees, en gezegend met een risicovolle speelstijl. Een vliegende tackle behoort tot de mogelijkheden, zagen we al tegen STVV. Het kan een wapen zijn, maar straks ook goed voor een kaart. De tegenstander is gewaarschuwd.Kanouté maakte carrière in Italië, want hij werd in Senegal opgepikt door Juventus, dat hem wel geen minuut opstelde, uitleende en uiteindelijk toch als'net niet'klasseerde. Pescara ving hem met liefde op, en leende hem uit aan Cosenza, waar David Okereke (die met een Covidbesmetting de derby moet missen) ook al zo gelukkig was. Monaco ziet wél toptalent in hem, aan Paul Clement om de gevaren weg te vijlen.De derde must-see is Anthony Musaba. En neem dat gerust letterlijk. 'Wat een buitenspeler is dat', zuchtte iemand van STVV maandagavond aan de rust. Afkomstig uit de opleiding van NEC, Nederlander met Congolese roots. Een typische winger zoals je ze in Nederland wel vaker vindt: snel, doelgericht, altijd verticaal voetballend. Vanwege zijn ploegverleden zullen we hem maar 'de nieuwe Danjuma' noemen, door Club indertijd weggehaald bij dezelfde ploeg. Ook in tweede klasse. Danjuma had amper aanpassing aan de Belgische competitie nodig, en werd na een paar maanden Brugge al international van Oranje. Wellicht loopt het met Musaba iets minder snel, maar afgelopen maandag was het alvast genieten. Tenzij je Ko Matsubara heette en je trainer je opzadelde met afstopwerk. De Japanner zag eerst sterretjes en daarna geel. Tot, na een half uur, de fysieke kracht uit de benen van Musaba verdween.'Musaba United als ideale ondersteuning' titelde eind januari De Gelderlander, de regionale krant in Nijmegen en omgeving. Anthony heeft immers nog een voetballende tweelingbroer, Richie, en een vader Leonard, die zelf ook buitenspeler was. Allemaal zot van het spelletje. Elke wedstrijd volgen ze, elke wedstrijd analyseren ze. En toen ze nog in elkaars buurt woonden - Richie voetbalde vorig seizoen voor Vitesse en Anthony voor NEC - trokken ze naar een veldje in Beuningen of Ewijk en daar gingen ze samen aan het werk. En zo stuwde Musaba United Anthony naar een hoger niveau. Tot in Monaco zelfs, dat ruim twee miljoen neertelde voor zijn diensten.Cercle mag nog even meegenieten.