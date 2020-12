Anders dan László Bölöni of Wim De Decker lijkt Hein Vanhaezebrouck het wel recht te kunnen trekken bij KAA Gent. Hoe goed zal zondag blijken, op bezoek bij de competitieleider.

Hein Vanhaezebrouck en Club Brugge kijken zondagmiddag mekaar voor de 38e keer in de ogen. Van de 37 vorige ontmoetingen won de ploeg van Vanhaezebrouck er 14, 16 keer verloor hij en 7 keer eindigde een match onbeslist. Wetende dat Vanhaezebrouck de meeste keren een ploeg onder zijn hoede had die iets minder sterk was dan blauw-zwart, zijn dat geen slechte cijfers.

Lukte het Hein al eens op Jan Breydel? Ja hoor. In mei 2018, tijdens de play-offs: 1-2 met Anderlecht. In die play-offs betekende dat al het derde verlies voor de leider, die plots bibberend naar de slotfase van die eindstrijd trok. Winst bij Charleroi en een gelijkspel op Sclessin volstonden uiteindelijk voor de titel.

De uitoverwinning daarvoor herinneren we ons ook nog allemaal: de 2-3 in het titeljaar van de Gantoise. Sven Kums is nog een overlevende van die namiddag. Laurent Depoitre was toen onbeschikbaar en Hein toverde snelheid uit zijn hoed: Benito Raman gekoppeld aan Moses Simon.

Om het plannetje geheim te houden trainde Gent voordien zelfs tactisch op een geheime locatie, niet in het eigen oefencomplex, dat toen nog onvoldoende kon worden afgeschermd van spionnen, dacht de coach.

Andere opgemerkte zeges op Jan Breydel: geen. Wel geregeld gelijke spelen: met Genk, Kortrijk en KAA Gent.

Soms liep het op Jan Breydel ook gruwelijk fout. Twee keer 4-1 met KV Kortrijk en met Anderlecht 5-0 in december 2017; zijn zwaarste nederlaag in Brugge.

Zondag is er weer een nieuwe kans op succes. Met iets meer vertrouwen dan een paar weken terug voor Gent, na opstekers in eigen huis tegen Standard en Waasland-Beveren. Weg van huis was het andere koek, Hein zag zijn ploeg verliezen bij KVO en in Hoffenheim. KAA Gent blaast warm en koud dezer dagen, offensief en defensief. De nul tegen Waasland-Beveren van woensdag was een opsteker, maar de bezoekers lieten wel drie open kansen liggen. Zoveel om vertrouwen op te bouwen is dat niet.

Opvallend is nog een andere statistiek. Philippe Clement en Vanhaezebrouck stonden tot dusver nog maar vijf keer als coaches tegenover mekaar: allemaal wedstrijden tussen Genk en Anderlecht. Daar vallen twee dingen op: de duels waren steeds zeer close, met nooit meer dan één goal verschil en ook nooit meer dan twee goals gemaakt door een van de twee ploegen. Uitslag: vier keer winst voor Genk, een keer maar voor Anderlecht.

Kortom: zondag wint de thuisploeg. Met 1-0 of 2-1.

