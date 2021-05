Afgelopen woensdag was het al bijwijlen smullen van het voetbal dat geserveerd werd door KRC Genk en Anderlecht. Wat wordt het straks in het Lotto Park?

Zelfs de Spaanse pers heeft het over een uitspraak van John van den Brom bij onze collega's van Eleven Sports. Het sportblad Marca, waar ze eerder dit jaar ook al een stuk wijdden aan het fenomeen Paul Onuachu, pikte deze quote van de Nederlandse coach op over zijn aanvallende trio Bongonda-Onuachu-Ito: 'Dit is niet alleen de beste voorhoede in België. Ik denk dat het misschien wel, qua rendement, de beste voorhoede in heel de wereld is.'

🗣️ | "Ik denk dat we qua rendement misschien wel de beste voorhoede ter wereld hebben." - John Van Den Brom spreekt vol lof over z'n aanvalstrio! 💙 pic.twitter.com/9tEqornqZd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 12, 2021

Nu staat Van den Brom bekend als een trainer die graag het positieve benadrukt, zoals hij zelf onlangs nog aangaf in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

De vraag is dus: is hij niet té positief?

Als je naar de cijfers van de blauw-witte tridente kijkt, ben je alleszins geneigd om hem gelijk te geven. Théo Bongonda: 18 goals en 9 assists; Junya Ito: 12 goals en 15 assists; Paul Onuachu: 32 goals en 3 assists. Samen hebben ze dit seizoen een voet gehad in 82 procent van de Genkse doelpunten. Welk aanvalstrio zou zo'n rapport kunnen voorleggen?

Niet verwonderlijk dus dat Anderlechtcoach Vincent Kompany voor de wedstrijd in de Luminus Arena verkondigde: 'Als we Onuachu, Ito of Bongonda één procent ruimte geven, wordt het moeilijk.'

Paars-wit slaagde er aardig in om het drietal aan banden te leggen, maar negentig minuten lang houd je dat niet vol, zoals eerder ook al Antwerp en Club Brugge tot hun scha en schande moesten vaststellen. Er waren niet veel voorzetten van Ito voor nodig om toch eens één keer de kruin van Onuachu te vinden. De Nigeriaanse reus maakte er 1-1 van.

Benieuwd wat het trio in het Lotto Park laat zien. En ook: wat Anderlecht daar tegenover zet.

Zelfs de Spaanse pers heeft het over een uitspraak van John van den Brom bij onze collega's van Eleven Sports. Het sportblad Marca, waar ze eerder dit jaar ook al een stuk wijdden aan het fenomeen Paul Onuachu, pikte deze quote van de Nederlandse coach op over zijn aanvallende trio Bongonda-Onuachu-Ito: 'Dit is niet alleen de beste voorhoede in België. Ik denk dat het misschien wel, qua rendement, de beste voorhoede in heel de wereld is.'Nu staat Van den Brom bekend als een trainer die graag het positieve benadrukt, zoals hij zelf onlangs nog aangaf in een interview met Sport/Voetbalmagazine. De vraag is dus: is hij niet té positief? Als je naar de cijfers van de blauw-witte tridente kijkt, ben je alleszins geneigd om hem gelijk te geven. Théo Bongonda: 18 goals en 9 assists; Junya Ito: 12 goals en 15 assists; Paul Onuachu: 32 goals en 3 assists. Samen hebben ze dit seizoen een voet gehad in 82 procent van de Genkse doelpunten. Welk aanvalstrio zou zo'n rapport kunnen voorleggen? Niet verwonderlijk dus dat Anderlechtcoach Vincent Kompany voor de wedstrijd in de Luminus Arena verkondigde: 'Als we Onuachu, Ito of Bongonda één procent ruimte geven, wordt het moeilijk.' Paars-wit slaagde er aardig in om het drietal aan banden te leggen, maar negentig minuten lang houd je dat niet vol, zoals eerder ook al Antwerp en Club Brugge tot hun scha en schande moesten vaststellen. Er waren niet veel voorzetten van Ito voor nodig om toch eens één keer de kruin van Onuachu te vinden. De Nigeriaanse reus maakte er 1-1 van.Benieuwd wat het trio in het Lotto Park laat zien. En ook: wat Anderlecht daar tegenover zet.