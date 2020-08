Elke vrijdag geeft Sport/Voetbalmagazine een tip voor het weekend en ditmaal kijken we nieuwsgierig uit naar het duel van Club Brugge zondag in Eupen.

Nu al de crisis afroepen, is veel te vlug, maar we zijn benieuwd wat de reactie van Club zal zijn na de seizoensopener tegen Sporting Charleroi. Blauw-zwart telde vorige seizoen slechts één nederlaag, en nu al twee, als we de bekerfinale bij het nieuwe seizoen rekenen. Slaat de twijfel toe, of is dit een verhaal van moeilijke tegenstanders, warm weer en een motor die nog moet aanslaan?

Ze gingen in Brugge de voorbije dagen op teambuilding en er kwamen gesprekken met de belangrijkste spelers: aanjagers Vormer, Vanaken en Diatta. Er bewoog wat, ook op training bevestigde Clement. Maar die goeie reactie had hij ook al na Antwerp gezien en zijn spelers stelde, op het eerste half uur na, tegen Charleroi toch wel wat teleur. Tot wat gaat het nu leiden?

Normaliter is een bezoek aan de Kehrweg voor Club een formaliteit. Een bijkomende thuiswedstrijd, de Clubfans zijn er meestal in de meerderheid en stuwen hun ploeg voort. Op 21 januari 2011 was het de eerste match van Bart Verhaeghe als nieuwe sterke man van Club. In een barre vrieskou - we herinneren ons nog hoe sneeuw uit de lucht dwarrelde - werd het 1-4. Dalmat, Perisic, Vargas: 0-3 aan de rust, iedereen wilde indruk maken op de nieuwe bazen.

In 2016 werd het opnieuw 1-4, opnieuw in de winterkou, vlak voor Kerst. Het was een getergd Club aan de Kehrweg die avond, geprikkeld omwille van de bekeruitschakeling de maand voordien tegen Eupen. Michel Preud'homme had voor die bekermatch zijn A-elftal opgesteld, het was zeker geen verzwakt Club, maar dat ging met 3-2 onderuit. Een maand later werden in de competitie de puntjes op de i gezet.

Die bekerwinst is tot dusver de enige zege van de Panda's ooit tegen blauw-zwart. Het seizoen daarna bleef Club in Eupen steken op 2-2, maar een jaar later was er dan weer een overtuigende 0-4, op speeldag 29. Na 47 minuten was de match al beslist. En vorig seizoen werd deze wedstrijd niet gespeeld, ze viel op de laatste speeldag van de reguliere en die bleef steken in het coronaverhaal.

Conclusie: de Kehrweg ligt Club wel, ondanks de afstand. 14 doelpunten in vier competitiewedstrijden, de beker niet inbegrepen. Op die ene 0-0 vorig seizoen op Jan Breydel na zijn wedstrijden tegen Eupen vaak schietoefeningen, met veel goals. Na de teambuilding van deze week is het misschien tijd voor een sportieve rehabilitatie van het aanvallend compartiment. Ongetwijfeld zal de defensieve hardnekkigheid van Eupen wat minder zijn dan die van Charleroi of Antwerp.

Of niet? Afspraak zondag om 16 uur.

