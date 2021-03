Anderlecht staat dit weekend voor zijn eerste van, jawel, vier finales. Kan het tegen Zulte Waregem blijven meedoen voor de Europese tickets en dus ook wat financiële zekerheid inbouwen?

Anderlecht in Europa, vroeger was het een gewoonte. Maar liefst 54 jaar op rij kwalificeerde paars-wit zich voor een Europees toernooi. Slechts een handvol Europese clubs deden beter dan de Belgische recordkampioen. Daar kwam abrupt een einde aan in 2018/19 toen het in de Europa League in een groep met Fenerbahce, Dinamo Zagreb en Sparta Trnava pas vierde werd en tijdens de play-offs naast een Europees ticket greep.

Sindsdien wist Anderlecht zich twee jaar op rij niet meer tot in Europa te knokken. De geflopte dure transfers stapelden zich ook nog eens op en de schuldenberg werd steeds groter. Anderlecht heeft dus geld nodig en daar zal Europa onder meer voor moeten zorgen. Coach Kompany liet dat ook al verstaan voor de halve finale tegen KRC Genk: 'Een Europees ticket kan ons vooruit helpen.'

Uiteindelijk verloor Anderlecht de halve finale en dus ook een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Wat schiet er dan nog over voor de troepen van Kompany? Ofwel een plaatsje in de Champions League ofwel eentje in de nieuwe Europa Conference League. Een rechtstreekse plaats voor de Europa League is uitgesloten, die gaat enkel naar de bekerwinnaar.

Wat moet het daar nog voor doen? Ofwel eindigt Anderlecht nog tweede in play-off 1, dan speelt het de derde voorronde van de Champions League. Als het daarin verliest, stroomt paars-wit wel rechtstreeks door naar de groepsfase van de Europa League. Eindigt Anderlecht derde of vierde (en het wint de wedstrijd tegen de eerste van playoff 2), dan belandt het in de voorrondes van de Europa Conference League.

Stel dat Anderlecht nog een tweede plaats weet te veroveren, dan kan het mooie zaakjes doen in de Champions League. KAA Gent verdiende dit seizoen zo bijna 10 miljoen euro aan de voorrondes van de CL en deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Als Anderlecht naar de Conference League moet, is het nog niet bekend hoeveel paars-wit dan zal kunnen bijschrijven op de rekening, maar de grote prijzenpot zal er niet te rapen vallen. In het Lotto Park zullen ze alleszins blij zijn dat er nog wat geld in het laatje kan komen op die manier, want anders zal het misschien noodgedwongen een talent als Sambi Lokonga of Yari Verschaeren moeten verkopen zoals het ook al deed met Jérémy Doku vorige zomer.

Kan Anderlecht zichzelf dus financieel redden door Europa? Een eerste deel van het antwoord zie je zondagavond vanaf 18u15 tegen Zulte Waregem.

Anderlecht in Europa, vroeger was het een gewoonte. Maar liefst 54 jaar op rij kwalificeerde paars-wit zich voor een Europees toernooi. Slechts een handvol Europese clubs deden beter dan de Belgische recordkampioen. Daar kwam abrupt een einde aan in 2018/19 toen het in de Europa League in een groep met Fenerbahce, Dinamo Zagreb en Sparta Trnava pas vierde werd en tijdens de play-offs naast een Europees ticket greep.Sindsdien wist Anderlecht zich twee jaar op rij niet meer tot in Europa te knokken. De geflopte dure transfers stapelden zich ook nog eens op en de schuldenberg werd steeds groter. Anderlecht heeft dus geld nodig en daar zal Europa onder meer voor moeten zorgen. Coach Kompany liet dat ook al verstaan voor de halve finale tegen KRC Genk: 'Een Europees ticket kan ons vooruit helpen.' Uiteindelijk verloor Anderlecht de halve finale en dus ook een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Wat schiet er dan nog over voor de troepen van Kompany? Ofwel een plaatsje in de Champions League ofwel eentje in de nieuwe Europa Conference League. Een rechtstreekse plaats voor de Europa League is uitgesloten, die gaat enkel naar de bekerwinnaar. Wat moet het daar nog voor doen? Ofwel eindigt Anderlecht nog tweede in play-off 1, dan speelt het de derde voorronde van de Champions League. Als het daarin verliest, stroomt paars-wit wel rechtstreeks door naar de groepsfase van de Europa League. Eindigt Anderlecht derde of vierde (en het wint de wedstrijd tegen de eerste van playoff 2), dan belandt het in de voorrondes van de Europa Conference League. Stel dat Anderlecht nog een tweede plaats weet te veroveren, dan kan het mooie zaakjes doen in de Champions League. KAA Gent verdiende dit seizoen zo bijna 10 miljoen euro aan de voorrondes van de CL en deelname aan de groepsfase van de Europa League. Als Anderlecht naar de Conference League moet, is het nog niet bekend hoeveel paars-wit dan zal kunnen bijschrijven op de rekening, maar de grote prijzenpot zal er niet te rapen vallen. In het Lotto Park zullen ze alleszins blij zijn dat er nog wat geld in het laatje kan komen op die manier, want anders zal het misschien noodgedwongen een talent als Sambi Lokonga of Yari Verschaeren moeten verkopen zoals het ook al deed met Jérémy Doku vorige zomer. Kan Anderlecht zichzelf dus financieel redden door Europa? Een eerste deel van het antwoord zie je zondagavond vanaf 18u15 tegen Zulte Waregem.