Voor de 174e keer staan ze zondagmiddag tegenover elkaar, Anderlecht en Club Brugge. Ondanks het grote verschil in de stand (52 vs 73 punten) wordt het een evenwichtig duel, dat, afgaande op de defensieve prestaties van beide teams, geen doelpuntenkermis dreigt te worden.

Er was een tijd dat gaan winnen in Anderlecht voor Club Brugge een haast onmogelijke opdracht was. Philippe Clement kreeg er ooit - als tussenpaus - een oplawaai vanjewelste: 6-1, en al 3-0 aan de rust. Ter vergoelijking: Clement moest die dag Hoefkens en Donk missen met een schorsing en zag Trickovski, Jörgensen en Jorgacevic uitvallen met blessures. Het was eerder een nood- dan een combattief elftal dat toen tussen de lijnen kwam.

Zondag wordt het anders. Club werkte de voorbije dagen hard om Noa Lang fit te krijgen voor dit duel. Als dat in extremis lukt - Lang traint, maar een risico neemt men niet - komt de would-be kampioen op volle sterkte naar Brussel.

Fles ketchup

Bij de thuisploeg staat het moreel op zenit, na de 1-4 bij Antwerp, nog een pretendent voor de tweede plaats in de Jupiler Pro League. Ook hier veel troeven en ook evenwicht, met de kwaliteitsinjectie die Verschaeren en Trebel na hun blessures aan de ploeg geven.

Het was sterk wat Anderlecht maandag liet zien, in helse omstandigheden. Regen, sneeuw, hagel en zon, we kregen alles door mekaar. Stevig achterin - nu stelde Antwerp offensief ook weinig voor - sterk op het middenveld en met aalvlugge, wendbare, balvaste jongens als El Hadj of Verschaeren rond Nmecha: Anderlecht was baas. Het scorend vermogen is niet groot, maar na de rust was het plots alsof de fles ketchup van Clement in de handen van Kompany was ontploft.

Wie ontploft zondag? Mechele, in zijn 200e voor Club? Of Nmecha, in zijn 30e match voor Anderlecht? Haalt de best verdedigende thuisploeg van 1A het (Anderlecht, met 10 tegengoals) of wordt het de best verdedigende uitploeg in 1A (Club Brugge, met op verplaatsing slechts 9 tegentreffers)?

Zet Club zijn ongeslagen reeks in Brussel verder? Ivan Leko brak op 4 april 2019 de vloek, door in de play-offs met 2-3 te gaan winnen. Twee maanden eerder was hij er al 2-2 gaan spelen - Vlietinck bracht Anderlecht toen vlak na de 2-1 van Bolasie gelijk - in de play-offs was de overname van de macht een feit. En vorig seizoen won Clement met 1-2 in Brussel, dankzij een late treffer van Vanaken.

In de heenronde dit seizoen werd het 3-0 voor Club, dat zich vorig weekend voorbij Kortrijk knokte, en in afwezigheid van Lang wat aan frisheid aan de bal leek in te boeten. De openingsgoal was toen van Diatta, het uitdiepen van de kloof gebeurde na de rust. Dat bracht het reeksje van Club tegen Anderlecht op zes zeges en een gelijkspel in zeven wedstrijden. De laatste zege van Anderlecht tegen Club Brugge dateert al van mei 2018. Het is ooit anders geweest...

Er was een tijd dat gaan winnen in Anderlecht voor Club Brugge een haast onmogelijke opdracht was. Philippe Clement kreeg er ooit - als tussenpaus - een oplawaai vanjewelste: 6-1, en al 3-0 aan de rust. Ter vergoelijking: Clement moest die dag Hoefkens en Donk missen met een schorsing en zag Trickovski, Jörgensen en Jorgacevic uitvallen met blessures. Het was eerder een nood- dan een combattief elftal dat toen tussen de lijnen kwam.Zondag wordt het anders. Club werkte de voorbije dagen hard om Noa Lang fit te krijgen voor dit duel. Als dat in extremis lukt - Lang traint, maar een risico neemt men niet - komt de would-be kampioen op volle sterkte naar Brussel. Bij de thuisploeg staat het moreel op zenit, na de 1-4 bij Antwerp, nog een pretendent voor de tweede plaats in de Jupiler Pro League. Ook hier veel troeven en ook evenwicht, met de kwaliteitsinjectie die Verschaeren en Trebel na hun blessures aan de ploeg geven.Het was sterk wat Anderlecht maandag liet zien, in helse omstandigheden. Regen, sneeuw, hagel en zon, we kregen alles door mekaar. Stevig achterin - nu stelde Antwerp offensief ook weinig voor - sterk op het middenveld en met aalvlugge, wendbare, balvaste jongens als El Hadj of Verschaeren rond Nmecha: Anderlecht was baas. Het scorend vermogen is niet groot, maar na de rust was het plots alsof de fles ketchup van Clement in de handen van Kompany was ontploft.Wie ontploft zondag? Mechele, in zijn 200e voor Club? Of Nmecha, in zijn 30e match voor Anderlecht? Haalt de best verdedigende thuisploeg van 1A het (Anderlecht, met 10 tegengoals) of wordt het de best verdedigende uitploeg in 1A (Club Brugge, met op verplaatsing slechts 9 tegentreffers)? Zet Club zijn ongeslagen reeks in Brussel verder? Ivan Leko brak op 4 april 2019 de vloek, door in de play-offs met 2-3 te gaan winnen. Twee maanden eerder was hij er al 2-2 gaan spelen - Vlietinck bracht Anderlecht toen vlak na de 2-1 van Bolasie gelijk - in de play-offs was de overname van de macht een feit. En vorig seizoen won Clement met 1-2 in Brussel, dankzij een late treffer van Vanaken.In de heenronde dit seizoen werd het 3-0 voor Club, dat zich vorig weekend voorbij Kortrijk knokte, en in afwezigheid van Lang wat aan frisheid aan de bal leek in te boeten. De openingsgoal was toen van Diatta, het uitdiepen van de kloof gebeurde na de rust. Dat bracht het reeksje van Club tegen Anderlecht op zes zeges en een gelijkspel in zeven wedstrijden. De laatste zege van Anderlecht tegen Club Brugge dateert al van mei 2018. Het is ooit anders geweest...