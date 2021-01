Paars-wit wil zijn play-off 1-ambities kracht bijzetten met een zege, terwijl de Buffalo's de drie punten ook heel goed kunnen gebruiken.

In normale omstandigheden gaat het hier om een rechtstreeks duel tussen ploegen die strijden voor een plek bij de eerste zes van het klassement, mocht het oude model van play-off 1 van toepassing zijn.

...

In normale omstandigheden gaat het hier om een rechtstreeks duel tussen ploegen die strijden voor een plek bij de eerste zes van het klassement, mocht het oude model van play-off 1 van toepassing zijn. Maar in dit aparte coronaseizoen is niks normaal. Eén constante geldt echter voor de twee teams: voorspellingen doen is nagenoeg onmogelijk, omdat ze allebei uitblinken in wisselvalligheid.De thuisploeg kan gelukkig in de eigen Lotto Arena altijd iets meer, zo blijkt uit het cijfermateriaal na 24 speeldagen. Anderlecht is in eigen huis de beste 1A-club, met een rapport van 26 op 36. Dat staat dan weer in schril contrast met de uitbalans, waar amper 11 op 36 gelijkstaat voor slechtste leerling van de klas, samen met staartploeg Royal Excel Mouscron. In 2021 maakte het team van Vincent Kompany nog maar één doelpunt in vijf wedstrijden. Te vaak moet er gerekend worden op de penalty's van topschutter Lukas Nmecha. Die trapte zeven van zijn acht genomen elfmeters binnen. Een opsteker voor de balans in het (jonge) elftal is de terugkeer van routinier Adrien Trebel, die als aanjager van dienst en met zijn infiltratievermogen vermoedelijk meer van nut kan zijn dan Michel Vlap. Wordt de Fransman als meest offensieve pion opgesteld, met in zijn rug Josh Cullen en Sambi Lokonga? Of krijgt Anouar Ait El Hadj verder het vertrouwen? En waar zet je dan Abdoulay Diaby, op zijn best in de buurt van een targetman? De keuzemogelijkheden vergroten voor Kompany. Met 35 gebruikte spelers dit seizoen werd alleszins al een nieuw record gebroken bij paars-wit, waar (de weinig zelfkritische) Anthony Vanden Borre nu zelf de deur dichttrok, na drie reanimatiepogingen.Aan de overzijde ondervindt ook Hein Vanhaezebrouck veel moeite om regelmaat in de prestaties te krijgen bij KAA Gent. Daar maakten ze ook al gebruik van 29 profs dit seizoen. De West-Vlaming weet als geen ander dat het neerzetten van een reeks resultaten ervoor kan zorgen dat de Buffalo's kunnen opschuiven richting de achtste plaats, wat gelijkstaat met een ticket voor play-off 2. Hoger durft en wil de ex-coach van RSC Anderlecht voorlopig niet mikken, want amper 31 punten werden gesprokkeld, verdeeld over 14 thuis en 17 uit. Niet enkel de creatieve factor ontbreekt vaak, door de onbeschikbaarheid van Vadis Odjidja en Giorgi Tsjakvetadze, ook tempoversnellingen en infiltraties door het centrum - het wapen de voorbije seizoenen met Jonathan David - om een tegenstander te ontmantelen. Tegen STVV bleek dat KAA Gent het daardoor moeilijk heeft om opponenten die laag inzakken uit verband te spelen met snel circulatievoetbal en veel beweging. Maar de verplaatsing naar OH Leuven toonde dan weer aan dat ploegen die hoog drukken zetten, wel koud gepakt kunnen worden door vormgever Sven Kums, dribbelaar Osman Bukari en de explosieve Roman Jaremtsjoek.