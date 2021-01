Blaast KRC Genk de titelstrijd nieuw leven in of zet Club Brugge de concurrentie nu al op meer dan tien punten?

Wie stopt de Brugse machine? 18 op 21: dat is de serie die Club Brugge neerzette sinds het einde van de Europese campagne. Alleen KAA Gent wist de West-Vlamingen van antwoord te dienen.

Bijna altijd balbezit in de buurt van de zestig procent (alleen uit bij KV Mechelen, 0-3, was dat wat minder), en slechts drie tegengoals: eens bevrijd van de drukke Europese kalender en met alleen de focus op de eigen competitie bleek Club Brugge amper af te stoppen.

Foutloos op verplaatsing bij Antwerp, KV Mechelen, STVV en Beerschot. Thuis alleen struikelend over KAA Gent, en ook wel een beetje tegen KVO, dat zich verdienstelijk weerde.

Het is voor Club toch een opvallende vaststelling in een competitie zonder publiek: uit is het veruit de beste ploeg van het land (26 op 33, 27 goals gescoord en slechts 6 tegen), thuis verloor het al drie keer en pakte het slechts 22 op 33, met 18 gescoorde goals en 8 tegengoals).

Conclusie: er valt dit seizoen wat te rapen op Jan Breydel.

Redenen: de aanpak van de tegenstander. Goeie organisatie, gegroepeerd rond de bal en dan proberen snel uitbreken (of loeren op een foutje van de West-Vlamingen in de opbouw, zoals Beerschot en Charleroi in de beginfase deden, en later ook Malinwa).

John van den Brom zal het ook wel allemaal al hebben geanalyseerd. Met de snelheid van Ito deed hij donderdagavond KAA Gent ook al pijn, in een numerieke minderheid bovendien. En dan zijn er ook nog Bongonda en Onuachu. Genk heeft dus enkele sleutels in de omschakeling. Rest alleen nog het fort bewaken.

En daar zijn de cijfers iets minder dan bij de Bruggelingen: buitenshuis al vier nederlagen en vooral al zestien tegengoals. Ook onder de Nederlander: twee in Moeskroen, twee in Kortrijk, eentje bij Eupen,...

Bovendien is er de run of results die wat tegenslaat de voorbije weken. In een drukke kalender werden uit drie van de vier matchen verloren en werd het thuis twee keer gelijk. Niet alleen KAA Gent, maar ook Waasland-Beveren hield de Genkies op een gelijkspel. Vandaar ook dat de Limburgers de rol moesten lossen. Tegenover de 18 op 21 van Club zette Genk een 8 op 21 in dezelfde periode neer.

Onzekerheden

Zegt dat iets over zondagmiddag? Niet noodzakelijk. KRC Genk, lange tijd uitdager nummer een van de West-Vlamingen, weet dat het stilaan van moeten is, want de rest schuift ondertussen ook dichterbij.

Bij de West-Vlamingen is het uitkijken naar de manier waarop het vertrek van Diatta wordt opgevangen. Zijn doelpunt tegen KV Oostende woensdag was al zijn tiende van het seizoen. De Senegalees laat een leemte op rechts. Philippe Clement begroet wel de terugkeer van Hans Vanaken en kan nu puzzelen.

Eerder dit seizoen zat Diatta in de competitie twee keer op de bank: tegen Waasland-Beveren en tegen KV Mechelen. In het eerste geval startte Dennis vanaf rechts, in het tweede geval Okereke. Toen Diatta onbeschikbaar was op bezoek bij Genk en thuis tegen STVV werd twee keer Dennis aan de aftrap gebracht op de flank.

Lees ook: Waarom het vertrek van Diatta een uitdaging is voor Club Brugge

Benieuwd wat het zondag wordt. Want: inmiddels is er wel Bas Dost in de punt. Krijgt Dennis, terug uit blessure, een nieuwe kans om zijn carrière te lanceren? Krijgt Okereke, die het goed kan vinden met Lang, een kans aan de rechterkant? Doktert Clement een nieuwe rol uit voor youngster De Ketelaere?

Of is er nog een andere variant, met veel ruimte voor Mata, en een andere invulling vooraan, met De Ketelaere wat dichter bij Dost (en in de weg van Vormer, aanvallend dan)?

Antwoord zondagmiddag om 13u30.

