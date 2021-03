Bij winst tegen de kampioen kunnen de troepen van Hein Vanhaezebrouck hun ambities voor een plaats bij de eerste acht kracht bijzetten.

De Buffalo's zijn nu al tien opeenvolgende duels ongeslagen, waarbij echter te veel gelijke spelen (STVV, KAS Eupen, RSC Anderlecht en YR KV Mechelen) werden geboekt om de definitieve sprong te maken richting de fel begeerde PO2-tickets. Daarvoor moeten ze tussen de vijfde en achtste plaats eindigen straks na 34 speeldagen. En zeker nadat het parcours in de Croky Cup pijnlijk eindigde met de uitschakeling in de Oostkantons bij KAS Eupen (1-0).

Sinds de aanstelling van Hein Vanhaezebrouck begin december vorig jaar wil KAA Gent opnieuw een sterke thuisreputatie opbouwen, hetgeen - met publiek - plaatsvond onder de Deense coach Jess Thorup. Toen werd er gesproken over een moeilijk in te nemen fort. De laatste confrontatie in de Ghelamco Arena werd tegen een beter KV Oostende op karakter en met veel strijdlust nipt met 1-0 gewonnen door de kampioen van 2015, die op 17 januari (met 0-1 van het uitgekookte Antwerp onder de lepe Frank Vercauteren) voor het laatst verloren in hun eigen stadion.

Chemie

Hoopgevend voor de West-Vlaamse coach is dat de ziekenboeg stilaan leegloopt. Op Giorgi Tsjakvetadze na, die terugkeert na een langdurige knieblessure en recent last ondervond van de quadriceps. De Oekraïense centrale verdediger Igor Plastoen herstelde van een knieletsel en viel tegen de kustploeg al kort in. Landgenoot Roman Bezoes toonde grinta, scherpte en meer duelkracht. De afgelopen weken werd ook duidelijk dat het niveau van Sinan Bolat, Alessio Castro Montes, Sven Kums, Elisha Owusu en Niklas Dorsch positief evolueert.

Naast het gemis van defensieve sterkhouder Michael Ngadeu (knie) is het bij KAA Gent vooral uitkijken naar de mogelijkheid om aanvoerder Vadis Odjidja na zijn (lichte) hamstringproblemen al meteen aan de aftrap te kunnen brengen. Samen met Tarik Tissoudali, die almaar minder hinder ondervindt van zijn geopereerde knie, toonde de 32-jarige Gentenaar de afgelopen weken aan dat hij - in combinatie met de snelheid en het opportunisme van Roman Jaremtsjoek - voor de broodnodige meerwaarde kan zorgen en het noodzakelijke puntengewin.

Zal het genoeg zijn om Club Brugge een halt toe te roepen in het eigen stadion? Antwoord op maandagavond vanaf 20u45.

