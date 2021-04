KRC Genk heeft maandag nog iets goed te maken op OH Leuven, waar dan weer een trainer en een paar spelers extra gemotiveerd zullen zijn. Een woordje uitleg.

Het was een stevige uppercut die OH Leuven KRC Genk in eigen huis toediende, begin dit seizoen. Het resultaat (1-1) viel nog enigszins mee, maar vooral de manier waarop de bezoekende trainer Marc Brys de lacunes in het Genkse spel blootlegde, kwam stevig aan en betekende onrechtstreeks het begin van het einde voor de toenmalige hoofdtrainer Hannes Wolf, sinds kort aan de slag bij Bayer Leverkusen.Na het ontslag van Wolf ging Genks aandacht daarom ook eerst uit naar Marc Brys. Eén van diens door iedereen geroemde kwaliteiten is dat hij altijd en overal spelers beter maakt. Daarom had Genk nog geen jaar eerder ook al met Brys gepraat, na het ontslag van Felice Mazzu, maar dat had toen niet in een samenwerking geresulteerd. Brys werkt met een vast team. 'Wie de beste Marc Brys wil, kiest voor het ganse team', gaf de trainer daaromtrent aan. Genk wilde hooguit toelaten dat de trainer één assistent meenam, maar vond bijvoorbeeld dat het qua keepertraining met Guy Martens al een topper had. Toen Brys en keepertrainer Bram Verbist aangaven dat ze van Martens nog een en ander konden leren, en dat zij eerder dachten aan meerdere keepertrainers bij een topclub, ging na het vertrek van Wolf de Genkse deur weer open.Intussen was Brys zelf al van club veranderd. Dat hij in een interview eerlijk had toegegeven dat hij met Genk had gepraat, viel niet in goede aarde bij zijn vorige club, STVV. In de Japanse cultuur vond men dat niet kunnen, en dus was zijn contract voortijdig beëindigd.Ook dit keer ging de Antwerpenaar niet in op het bod van de Limburgse topclub, ook al mocht hij ditmaal wel 'Team Brys' meenemen. OH Leuven, dat zijn trainer niet kwijt wilde, speelde kort op de bal en schakelde de Engelse zusterclub Leicester City in om de trainer te overtuigen zijn werk verder te zetten.Zo kwam bij Genk John van den Brom aan de beurt, terwijl het gesprek met de Limburgers dit keer geen negatieve impact had op Brys' werk bij Leuven. Het maakt dat de neo-eersteklasser met nog drie wedstrijden te gaan in plaats van te moeten knokken voor het behoud nog mooi in de top acht staat, en dus reële kansen behoudt op deelname aan play-off 2. Dat het op een zucht van plaats vier staat en mits winst tegen Genk ook aanspraak mag maken op play-off 1, dat wil men in Leuven niet eens hardop denken.Het wordt daarom maandag een interessante wedstrijd aan Den Dreef, tussen een ploeg die zijn plaats in play-off 1 wil vasthouden, en één die er eventueel nog bij kan. Vraag is of Brys na Wolf ook het Genk van Van den Brom kan neutraliseren. Daarvoor kan hij bovendien rekenen op een paar spelers die nog niet zo lang geleden voor Genk uitkwamen. Siebe Schrijvers botste er toen op Alejandro Pozuelo en Roeslan Malinovski, en probeert nu onder Marc Brys te tonen hoe belangrijk hij kan zijn voor een team, nadat hij ook bij Club Brugge geen hoofdrol kon vertolken. Casper De Norre vertrok ooit bij Genk als jeugdproduct wegens amper perspectief op een plaats in de kern, werd later voor veel geld terug door Genk weggekocht bij STVV, maar was bij de blauw-witten opnieuw tweede of derde keus toen Brys, onder wie hij bij STVV zijn toptransfer naar Genk maakte, hem terug wilde bij Leuven.Afspraak maandag om half twee, met de vraag voor wie van de twee ploegen paasmaandag een feestdag wordt en voor wie het een dag wordt om gauw te vergeten.