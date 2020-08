Elke week zetten wij de spot op een voetbalwedstrijd waar we naar uitkijken. Dit keer is dat de start van de Jupiler Pro League en het duel van Waasland-Beveren en Kortrijk. Afstemmen: zondagavond om 20.45 uur.

Speciale keuze? Het zal wel zijn. Maar nadat de ploeg maanden op zich de aandacht vestigde met haar juridische strijd om in 1A te blijven, eerder een Processie van Echternach, met nu eens een klein stapje vooruit en dan weer een hele schrede achteruit, is het nu tijd voor sport. Wat kan de nummer laatst na de 29ste speeldag van vorig seizoen betekenen in de huidige competitie? We zijn benieuwd.

Waarom juist deze match? Om wat evolutie te zien. Op 9 november 2019 zaten we in het Guldensporenstadion voor hetzelfde duel. Waasland-Beveren had in de zomer Adnan Custovic bevestigd als hoofdtrainer, maar toen die na vijf speeldagen achter bleef met amper één puntje, mocht hij gaan. De Fransman Arnauld Mercier volgde hem op. Die begon niet slecht: drie gelijke spelen op rij en dan een zege, in Oostende. De ploeg leek gelanceerd.

Vergeet het. Nadien ging het terug naar af. Het duel in Kortrijk, begin november, leek ons daarom interessant voor een tussenstand van zaken. Het was de laatste speeldag van de heenronde, er mocht een balansje worden opgemaakt. Kon Mercier de vrije val stoppen?

Exit Mercier

Die avond verbaasden zijn troepen met een prestatie om vrolijk van de worden als je supporter was van de Waaslanders. Beni Badibanga, in een centrale rol op het middenveld en niet langer als flankaanvaller, scoorde zowaar (voor hem is dat uitzonderlijk) en dat deden ook Koita en Tuur Dierckx, wiens snelle beentjes hem voorbij zijn tegenstander hielpen. De Kortrijkfans raakten door de duidelijke 1-3 en voor de rust veel bewegingsvoetbal zwaar gefrustreerd en gingen verbaal in de clinch met hun bezoekers.

Helaas voor Dierckx in het bijzonder, Mercier in het algemeen en Waasland-Beveren in een nog ruimere context, viel daarna niet meer zoveel plezier te beleven. Dierckx werd in Kortrijk nog afgevoerd met een zware knieblessure, en zou slechts weinig minuten meer maken. Mercier speelde een week later nog gelijk tegen Cercle, maar zou er vervolgens ook maar weinig meer van bakken en uiteindelijk het einde van het seizoen niet halen. En Waasland-Beveren, tja, dat verhaal kent u.

Ongeslagen

Een nieuwe lente, een nieuwe zomer, en dus ook een nieuw geluid. Met Nicky Hayen aan het roer begint de club zondag aan een nieuwe competitie. In Kortrijk, de ploeg tegen wie de Waaslanders sinds hun terugkeer op het hoogste niveau in de onderlinge duels al 21 punten pakten. Zes van de zestien duels werden door Waasland-Beveren gewonnen, 3 keer werd het gelijk. In Kortrijk verloor het bovendien al drie seizoenen op rij niet: twee keer winst, een gelijkspel. Voor een staartclub die Waasland-Beveren is, valt dat op. Het Guldensporenstadion ligt geel-blauw. (Overigens haalt de club ook verrassend goeie cijfers tegen STVV, Moeskroen, KV Oostende en... Antwerp, er is dus elders ook nog hoop!)

Zondag kan die ene statistiek - drie keer ongeslagen in Kortrijk - een opsteker worden, want die is wel welkom. De kern is al niet zo rijk, zodat de blessures van Pirard en Sula in de aanloop ambetant waren. Wekenlang onzekerheid rond 1A of 1B gaf vertraging in de abonnementenverkoop, in de commerciële werking, maar ook in de sportieve uitbouw van de ploeg, die nu volop spurt naar betaalbaar talent.

Wat kan Hayen er nu al uitpersen, na een slechte oefencampagne vol nederlagen?

