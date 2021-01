Is het toeval? De eerste match van Frank Vercauteren als coach van Anderlecht was op KV Mechelen. Nu is dat ook het geval als trainer van Antwerp, hoewel hij alles vanop afstand zal moeten volgen wegens quarantaine.

Het was een bizarre week voor Antwerp en Frank Vercauteren, de nieuwe coach van de Great Old. Gepolst door Standard én Antwerp, gekozen voor die laatste club, met een vliegtuig uit Samara gehaald, gepresenteerd, direct in verplichte quarantaine en nu voor je derde match in deze competitie alweer naar het AFAS-stadion moeten, waar je zelf ook ooit nog aan de slag was. In een zeer ver verleden weliswaar, toen Tom Caluwé nog voetbalde. Nu zet die er de lijn...

Het was een bizarre week voor Antwerp en Frank Vercauteren, de nieuwe coach van de Great Old. Gepolst door Standard én Antwerp, gekozen voor die laatste club, met een vliegtuig uit Samara gehaald, gepresenteerd, direct in verplichte quarantaine en nu voor je derde match in deze competitie alweer naar het AFAS-stadion moeten, waar je zelf ook ooit nog aan de slag was. In een zeer ver verleden weliswaar, toen Tom Caluwé nog voetbalde. Nu zet die er de lijnen van het sportieve beleid uit.Antwerp verslikte zich vorig seizoen bij zijn bezoek aan Mechelen: 3-1 werd het in oktober 2019, net als in september 2018. Inzet bij die laatste match was de volgende ronde van de beker. Een beker die dat seizoen uiteindelijk in de trofeeënkast van Malinwa zou belanden.Kortom: het wordt zondagmiddag geen plezieruitstap, die eerste opdracht van Vercauteren, ook al werd het in de heenwedstrijd een duidelijke 4-1. Dat het ook nog eens allemaal vanop afstand moest worden geregisseerd - Rudi Cossey leidde deze week de trainingen - maakt het extra moeilijk.Vercauteren heeft niet zo'n beste herinneringen aan zijn laatste bezoeken aan Mechelen. Hij verloor er met Genk, en speelde er gelijk. Hij won er in zijn eerste periode bij Anderlecht wel met 0-1, maar verloor er vorig seizoen - slechts een van de twee nederlagen van Anderlecht onder zijn bewind. En deze zomer was er de 2-2 met grote gevolgen. We vierden toen de (later zou blijken tijdelijke) terugkeer van Dimata, herinneren ons de zware charge op Doku, maar ook de remontada van de thuisploeg die in twee dolle minuten via De Camargo en Vanlerberghe de 0-2 van het bord veegde. Het was een match die intern nazinderde, met de geblesseerde Kompany die co-coachte, en wat discussies in de coulissen. Een en ander zou uiteindelijk leiden tot het opheffen van onduidelijkheid wie er sportief aan het roer stond. Kompany besliste definitief te stoppen als speler en anderhalve week later, na de zege tegen STVV, stond Vercauteren op straat.Of dat alles zondagmiddag meespeelt? We durven het te betwijfelen. Vercauteren en Antwerp beginnen aan een nieuw leven, met Alireza Beiranvand een paar maanden in doel en met dit objectief: mee schuiven in de kop van de rangschikking. Welke tactische veranderingen heeft de coach in petto? Wait and see.