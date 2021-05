Met KV Mechelen-KAA Gent staat er nog een klapper op het programma op de laatste speeldag van de Europe play-offs.

Op de slotspeeldag van de Europe play-offs volgt met het duel in de AFAS Arena de perfecte apotheose. De inzet: een ticket voor de (tweede voorronde van de) Conference League, de nieuwe Europese competitie na de Champions League en de Europa League. Op 22 en 29 juli, dus amper enkele dagen voor de competitiestart van de Jupiler Pro League, moet de winnaar daar al aan de bak.

Hein Vanhaezebrouck kijkt net als routinier Sven Kums met zelfvertrouwen richting Mechelen, ook al weten ze dat de Buffalo's dit seizoen nog nooit vier opeenvolgende duels winnend afsloten.

Maar ze houden zich vast aan een aantal positieve aanknopingspunten: het minste aantal tegendoelpunten in deze Europe play-offs (vijf), vooral dankzij doelman Sinan Bolat en de fysiek stevige Michael Ngadeu; meer loopvermogen en werkkracht via de jongeren Yonas Malede en Matisse Samoise; en ten slotte het efficiënter omspringen met de kansen.

Zo heeft KAA Gent na een moeilijke start (1 op 6) met dubbele zeges op KV Oostende (2-1 en 0-4) en 2-0-winst tegen de Rouches in de eigen Ghelamco Arena alsnog uitzicht op een beloning na een somber seizoen.

Bovendien zijn de Oost-Vlamingen niet vergeten dat ze op de eerste speeldag een 0-2-achterstand ophaalden tegen KV Mechelen, wat duidt op de nodige mentale weerbaarheid.

Kan topschutter Roman Jaremtsjoek, momenteel al goed voor twintig treffers, het record van Eric Viscaal verbeteren - de Oekraïner telt nog twee goals achterstand - en zo op een mooie manier afscheid nemen? Het antwoord kennen we zaterdagavond rond de klok van 21.45 uur.

