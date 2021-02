Zondag keert Antwerp terug naar het Kiel. Eenmalig voor de derby op Beerschot, want aan een definitieve terugkeer naar de plek van zijn roots denkt het niet (meer).

Het zal zondag weer raar aanvoelen om kort voor een Antwerpse derby zomaar de auto dicht bij het stadion te parkeren en even later vlot in het Kiel aan te komen. Voor een match tussen de ploeg met de minst ervaren trainer in eerste klasse, Will Still, en de ervaren rat (met een kleine letter) Frank Vercauteren, die al in 1997 hoofdtrainer werd van KV Mechelen. Alleen Francky Dury van Zulte Waregem heeft meer seizoenen op de teller als hoofdcoach, zij het minder op het hoogste niveau dan de man wiens assistent hij ooit was bij de Rode Duivels (in 2009).Voor Antwerp is het zondag de terugkeer naar het Kiel, de wijk waar het de eerste veertig jaar van zijn bestaan voetbalde, amper een paar kilometer van het Olympisch Stadion waar het tegen Beerschot zal voetballen. Antwerp werd opgericht op het Kiel, waar een deel van de toenmalige club zich in 1899 afscheurde, na onder meer een dispuut wat men bij de maaltijden wilde drinken: bier of wijn. Het chiquere volk wilde het tweede en volgde de voormalige doelman, Alfred Grisar, die aan zijn vader gevraagd had gronden aan te kopen voor een nieuwe omnisportvereniging. Die gronden zouden in 1920 verbouwd worden tot het Olympisch Stadion, waar Beerschot nog steeds voetbalt. In 1923 verhuisde Antwerp FC van een geïmproviseerd stadion achter de Wilrijkse Pleinen van het Kiel naar Deurne, omdat de gronden daar goedkoper waren. Een aantal jaar geleden was er een plan om één stadion voor beide clubs te bouwen, aan Petroleum-Zuid, naast wat in 2024 de nieuwe fietsbrug moet worden. Daar, op een plek die nu stap voor stap volgebouwd wordt, had de stad een locatie vrijgehouden, plus een flink startbudget. Aanvankelijk toonde ook Antwerp, waar de Ieperse bouwheer Paul Gheysens toen nog niet neergestreken was, interesse voor dat project, maar echt enthousiast om de Bosuil op te geven en terug naar de roots te verhuizen was men toen al niet in Deurne-Noord. Wie vandaag de indrukwekkende nieuwe tribunes ziet oprijzen op de Bosuil, voelt aan dat zo'n verhuis geen realistische optie meer is. Vaker dan één keer per jaar (tenzij straks nog eens in de play-offs) is de Great Old niet van plan om zich nog naar het Kiel te verplaatsen.De goeie prestaties van beide clubs geven de uitgaves van dit seizoen een extra cachet, maar ook als de rest van het land minder interesse zou tonen, zal de derby in Antwerpen hevig beleefd worden. Dat komt omdat de aanhangers van beide clubs grotendeels in en rond de stad leven. Niet voor niets vergeleek Filip Joos de derby deze week in Sport/Voetbalmagazine met de Romeinse derby. Ook dat is een strijd om de vlag 's anderdaags aan het pantheon te mogen hangen, tussen twee clubs die geen of nauwelijks landelijke aanhang hebben en vooral in de eigen regio hun supporters tellen. In die zin is de stadsderby ook een stuk dorpsderby, omdat, zo gaf de ingeweken Waaslander Joos nog in de reportage aan, je in 't stad amper verkeerslichten of lantaarnpalen zonder sticker van de ene of de andere ploeg vindt. Heel anders dan bijvoorbeeld de Brugse derby, waar de meeste aanhangers van blauw-zwart van over het hele land komen, en daardoor minder waarde aan zo'n derby hechten dan al wie zondag in en rond Antwerpen nagelbijtend de evenementen zal volgen, met de nodige fysieke afstand, weliswaar.Lees ook de wandeling door voetbalstad Antwerpen in onze Plus-zone.