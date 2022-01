Standard Luik heeft woensdag zijn Franse aanwinst Mathieu Cafaro voorgesteld. De 24-jarige middenvelder kwam over van Reims en debuteerde afgelopen weekend al in de Clasico in Anderlecht (1-1).

Cafaro weet wat er van hem verwacht wordt. 'Trainer Luka Elsner heeft me verteld dat ik met mijn technische kwaliteiten meer dynamiek in het spel moet brengen. Ik ben een polyvalente speler. Ik kan op het middenveld spelen, maar ook als winger op de linker- en rechterflank. Dat geeft de trainer meer mogelijkheden.'

Bij Reims was Cafaro na een blessure op een zijspoor geraakt. Assistent Will Still, vorig seizoen assistent bij Reims, overtuigde Cafaro om hem naar Standard te volgen. 'Bij Reims had Still een belangrijke inbreng en ik ben blij dat ik al opnieuw met hem kan samenwerken', vertelt Cafaro. 'Hij is iemand die dicht bij de spelers staat en ik heb veel met hem gepraat. Ik voelde veel vertrouwen en dat bevalt me. Ook de speelstijl van Standard ligt me.'

De integratie bij Sandard verloopt goed. 'De kleedkamer is hoofdzakelijk Franstalig, op dat vlak verandert er dus niet veel. De jongens hebben me goed ontvangen, ik voelde me meteen welkom. Het is nu belangrijk om automatismen te kweken met mijn nieuwe teamgenoten.'

Met 24 punten uit 21 wedstrijden en een veertiende plaats scheert Standard geen hoge toppen in de competitie. 'Maar ik voel dat de wil er is om beter te doen. De groep is erg gemotiveerd teruggekomen van hun stage. Ze zijn op revanche belust en willen laten zien waartoe ze in staat zijn en ik wil hen daarbij helpen.'

