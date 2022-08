Met twee zeges in drie wedstrijden is OH Leuven uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Sport/Voetbalmagazine zocht Mathieu Maertens op, de nieuwbakken aanvoerder van de ploeg. 'Nu staan we er echt vanaf het begin.'

De sfeer zit goed bij OH Leuven. Op het trainingscentrum in Oud-Heverlee zijn alleen maar glimlachende gezichten te zien, het zonnetje schijnt en Raphael Holzhauser passeert even terwijl hij zijn beste Nederlands, met een mooi Duits accent, bovenhaalt: 'Alles goed?'. Niet onlogisch na het uitstekende seizoensbegin van Marc Brys en co met zeges tegen KV Kortrijk en Westerlo en een uitschuiver tegen Antwerp. Zondag volgt tegen Club Brugge een volgende test. 'Ik denk dat ze te pakken zijn', vertelt Mathieu Maertens, deze zomer gepromoveerd tot aanvoerder. 'Ze zitten in een mindere periode, dus ik heb het gevoel dat het nu het moment is om punten te pakken tegen hen. Al zullen ze zich ook wel willen laten zien, natuurlijk.'

Je hebt zelf een verleden bij Cercle Brugge, waar je werd opgeleid. Speelt die rivaliteit nog als je tegen Club Brugge speelt? Mathieu Maertens: 'Dat is toch wel wat verdwenen, eigenlijk. Ik speelde er drie seizoenen en maakte toen drie derby's mee, maar ondertussen is die rivaliteit wel weg. Dat is ondertussen al zes jaar geleden. Maar je wil altijd presteren tegen een topclub, dat is op zich al motivatie genoeg.'Cercle speelt momenteel erg goed, maar jullie ook. OHL boekte al twee zeges na twee wedstrijden. Vorig seizoen moesten jullie daarop wachten tot de twaalfde speeldag.Maertens: 'Serieus? Heeft dat toen zo lang geduurd?'Dat was op 24 oktober tegen STVV, een 4-1-zege. Hoe kan je verklaren dat het dit seizoen dan zo goed gaat?Maertens: 'We hebben geleerd uit vorig seizoen. Nu weten we dat we er meteen moeten staan van bij het begin. Vorig jaar waren we ook nog niet volledig tijdens de eerste speeldagen, dat is nu helemaal anders. En we hebben ook meer kwaliteit dan vorig jaar en speelden een erg goeie voorbereiding. Tegen Antwerp leden we pas onze eerste nederlaag van het jaar. We staan er dus echt al.'Heb je dat verlies ondertussen al kunnen plaatsen?Maertens: 'We waren na de match erg ontgoocheld. Ik voelde dat er meer in zat, ook al was Antwerp zeer goed. Ook de coach was teleurgesteld. We gaven te veel ruimte aan de aanvallers, maar Antwerp speelde ook wel z'n beste match van het seizoen tot nu toe. Het is geen schande om dan te verliezen, maar je blijft wel achter met een dubbel gevoel.'Een uitstekende seizoensstart dus, maar jullie verloren met onder meer Sory Kaba en Xavier Mercier wel twee sleutelspelers in het systeem.Maertens: 'Daar ben ik eigenlijk niet veel mee bezig geweest. Redelijk snel kwamen de andere spelers al en Nachon Nsingi, de spits van de beloften, maakte veel indruk tijdens de voorbereiding. Ik denk dat we het allemaal goed opgevangen hebben met de groep.'Met onder meer Raphael Holzhauser en Ewoud Pletinckx trok OH Leuven geen onbekende namen aan. Merk je aan deze transferzomer de ambities van de club?Maertens: 'Ik zie dat eigenlijk vooral aan de nieuwe aanpak in de contracten. De vorige seizoenen waren er veel huurspelers bij die dan maar een jaartje in de ploeg stonden. Nu worden de spelers gekocht, waardoor ze enkele jaren aan de club verbonden zijn. Ik vind dat OHL daarmee toont dat het wil groeien. Dat is ook belangrijk voor de spelers zelf. Die krijgen nu het vertrouwen van de club en kunnen meegroeien.'Wat is jullie ambitie voor dit seizoen eigenlijk?Maertens: 'We hebben al twee seizoenen net niet de play-offs gehaald, dus dat moet dit jaar lukken. Ik denk dat we dat moeten proberen en dat we dat ook kunnen bereiken met deze groep. Er komen ook nog spelers bij, dus we mogen ambitieus zijn. We gaan zeker beter doen dan vorig seizoen (OHL eindigde toen op een 11e plek, nvdr.).'Naast de grote veranderingen in de kern is er ook voor jou wat veranderd bij de club. Je bent nu op je 27ste aanvoerder. Hoe voel je je daarbij?Maertens: 'In het begin was dat wat onwennig, moet ik eerlijk zeggen. Maar iedere week voel ik me beter in die rol. Vanuit de coach en de club geeft dat ook veel vertrouwen. Druk voel ik daar niet echt bij, enkel meer en meer vertrouwen.'Ik ben eerder een aanvoerder die van zich laat horen op het veld. De andere jongens aansturen en aanmoedigen om er vol voor te gaan, maar ook de jongeren steunen, ervaring meegeven, zeggen waar iedereen moet staan, ... Dat deed ik vroeger al, maar nu nog meer met die band om.'Voel je nu ook meer erkenning binnen de club? Merk je dat je een van de sleutelspelers bent, dat je belangrijk bent voor de club? Je begint hier al aan je zesde seizoen en speelde al 151 wedstrijden voor OHL. Dat is niet niets.Maertens: 'Ik merk dat eigenlijk bij de nieuwe spelers. Die komen nu allemaal naar mij. Om raad over voetbalzaken, maar ze vragen ook wat de beste restaurants zijn, bij wie ze moeten zijn om de belastingbrief in te vullen, enzovoort. 'Ik ga mezelf geen sleutelspeler noemen, maar het is wel al een enorm verschil met toen ik hier aankwam. Ik was een onbekende, maar nu kennen de supporters me, voel ik me goed in de groep en ook vanuit het bestuur is er nu dat vertrouwen. Het is leuk om die erkenning te krijgen, maar een sleutelspeler... Dat hoeft allemaal niet voor mij. Ook de aandacht van de pers en alles buiten het voetbal is leuk, maar ik ben daar eigenlijk echt niet mee bezig. Niet te veel aandacht is leuk. Ik hoef niet vooraan te staan. Gewoon op de achtergrond en als er iets positiefs komt voor mij, des te beter.'Vorig seizoen maakte je negen goals en gaf je vier assists. Wat is je persoonlijke doel voor dit seizoen?Maertens: 'Ik denk dat het nog beter kan, want toen was ik nog even out met corona, startte ik op de bank. Dit seizoen zal ik meer speelminuten krijgen. Natuurlijk wil ik nog meer scoren, maar die assists moeten ook beter. Waar ik de meeste voldoening uithaal? Scoren, natuurlijk. Er zijn andere types binnen de ploeg die voor de laatste pass moeten zorgen. Ik krijg liever de bal dan een assist te geven.'Tot slot, wat wordt het zondag tegen Club Brugge?Maertens: 'We gaan winnen!'Met een doelpunt van Mathieu Maertens?Maertens: 'Dat hoeft niet. Liever niet scoren en winnen dan scoren en verliezen.'