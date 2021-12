AA Gent heeft zaterdag een 2-1 zege geboekt tegen STVV op de 20e speeldag in de Jupiler Pro League. Laurent Depoitre (27.) en Tarik Tissoudali (64.) troffen raak voor de thuisploeg. De aansluitingstreffer van Taichi Hara (85.) kwam te laat.

Depoitre opende de score iets voor het halfuur in de Ghelamco Arena. Bezus ontfutselde Bauer de bal, de Oekraïner rukte op en bediende Depoitre. De bonkige spits knalde het leer vervolgens netjes tegen de touwen. Even later reageerde STVV. Na een vrije trap belandde de bal bij Hashioka, die zijn pegel zag gekeerd worden door AA Gent-doelman Bolat.

Na de pauze kwam Bolat goed uit toen Hara alleen voor hem kon aanleggen. De Buffalo's presteerden bleek, maar konden voorbij het uur toch een tweede keer vieren. Op aangeven van Bezus legde Tissoudali de bal naast STVV-keeper Schmidt binnen.

De bezoekers gaven zich nog niet gewonnen, Brüls zwiepte de bal voor doel en Hara verlengde met het hoofd: 2-1. De Truienaars gingen nog op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel niet meer. Na de 4-3 nederlaag tegen KV Mechelen op de vorige speeldag knopen de troepen van Hein Vanhaezebrouck zo weer aan met de overwinning. Het is al de vijfde competitienederlaag op een rij voor STVV. AA Gent is vijfde in de stand met 33 punten. STVV staat op de 14e plaats met 21 punten.

