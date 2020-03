Leider Club Brugge heeft vandaag in het absolute slot de zege meegegraaid bij Racing Genk. Charles De Ketelaere trof al vroeg raak in de topper van de 28ste speeldag, snel gevolgd door de gelijkmaker van Junya Ito. In de 89ste minuut zette Mats Rits de 1-2 eindstand op het scorebord. De Limburgers tuimelen uit de top zes na de nederlaag.

Uittredend kampioen Genk begon de wedstrijd met een valse noot. Mata gooide het leer voor doel, waar hij De Ketelaere vond. Het 18-jarige jeugdproduct lukte zijn eerste competitiegoal voor Club Brugge. Philippe Clement zag nadien zijn ex-club snel op gelijke hoogte komen. Sobol speelde de bal blind achteruit en lanceerde zo Ito. De Japanner klopte Mignolet: 1-1.

Zes minuten na de pauze ontsnapte Genk aan de 1-2. Een afstandsschot van invaller Schrijvers belandde tegen de paal. Even later verhinderde het doelhout opnieuw een tweede Brugse treffer. Schrijvers ontfutselde Lucumi de bal en bracht die tot bij De Ketelaere. De Bruggeling zag zijn poging op de paal stranden. Twaalf minuten voor affluiten was er opnieuw een heet standje voor het Genkse doel. Rits besloot echter van dichtbij op Didillon. Club Brugge leek voor de vierde keer op rij in de competitie een uitwedstrijd met een gelijkspel af te sluiten, maar dat was buiten Rits gerekend. In de 89e minuut bereikte Okereke de middenvelder, die binnen kopte.

In de stand heeft Club Brugge (67 ptn) nu 12 punten voorsprong op nummer twee AA Gent. De Buffalo's spelen om 20u nog een uitduel tegen Cercle Brugge. Racing Genk deed een slechte zaak met het oog op Play-off I. Met 41 punten staat het niet langer in de top zes. KV Mechelen (43 ptn), dat vrijdag met 0-3 de scalp pakte van STVV, is zesde voor Genk. Anderlecht staat met 40 punten op de achtste plaats na de 0-3 zege van zaterdag bij Waasland-Beveren.

