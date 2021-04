De titel is bijna binnen en Mats Rits kan terugkijken op een uitstekend seizoen. Knack ging praten met de middenvelder van Club Brugge over Club Brugge en de Rode Duivels. Een voorsmaakje.

Hebt je zelf dit seizoen je niveau opgetrokken? Hugo Broos vergelijkt jou met Timmy Simons. Een groot compliment, zeker in Brugge.

Mats Rits: 'Voor een verdedigende middenvelder blijft Timmy de referentie. Ik had het grote geluk dat hij zich over mij ontfermde in mijn eerste seizoen bij Club. Timmy leerde me voetballen 'in functie van'. Dat gaat om kleinigheden, zoals hoe je door slim positie te kiezen altijd beschikbaar bent als aanspeelpunt. Ik moest leren om het voetbal als het ware te lezen.

'De positie van verdedigende middenvelder is niet de meest glamoureuze. Paul Van Himst noemde mij 'de kuisvrouw' van Club Brugge, maar dat zie ik niet als een belediging. Een nummer 6 knapt het vuile werk op. Dat is mijn taak, en ik ben trots als ik daarin slaag.'

Veel analisten zagen je Rode Duivel worden, maar de bondscoach besliste anders.

Rits: 'Ik was natuurlijk teleurgesteld. Het leek de volgende stap. Eerst droom je ervan profvoetballer te worden, daarna hoop je terecht te komen bij een topclub. Het logische, volgende doel is de nationale ploeg. Het was fijn om genoemd te worden als mogelijke Rode Duivel. Een aantal jaren geleden had niemand dat geloofd.'

Ik ben hier gelukkig. Al weet je in het voetbal nooit.' Mats Rits

Stel dat Club Brugge een contract aanbiedt tot het einde van uw carrière. Tekent u?

Rits: 'Meteen. Meedoen voor de titel, Champions League, alles tiptop in orde en een positieve sfeer: wat kan een voetballer meer wensen? Ik ben hier gelukkig. Al weet je in het voetbal nooit. Wat als morgen een fantastisch bod binnenvalt, waar alle partijen zich in kunnen vinden? Misschien vertrek ik dan wel. Maar ik zit er niet op te wachten.'

Is dat het geheim van dit Club Brugge? Een groot deel van de ploeg zou ja zeggen op een levenslang contract, topspelers als Hans Vanaken en Simon Mignolet inbegrepen.

Rits: 'Dat evenwicht weet de club goed te bewaken. Er is een stabiele kern aan clubgetrouwen, die zorgen voor houvast. En die clubgetrouwen willen presteren. Als je niet bijna elk jaar Champions League speelt, blijft een Hans Vanaken niet tevreden, denk ik. Naast dat stabiele geraamte staan spelers als Krépin Diatta (in januari voor 20 miljoen getransfereerd naar Monaco, nvdr), van wie iedereen wist: Krépin zal hier een paar jaar alles geven, uitblinken en vertrekt dan naar een grotere competitie. Zo werkt het moderne voetbal: kopen, grootmaken en verkopen. De ambitie en het talent van Diatta helpen de ploeg vooruit. Iedereen tevreden.'

Europees voetbal liep dit seizoen met een sisser af. Club werd uitgeschakeld door Dynamo Kiev. U zat toen, net als het halve team, thuis met een coronabesmetting.

Rits: 'Verschrikkelijk was dat. Niet de besmetting zelf. Zonder test had ik niet eens geweten dat ik corona had. Ik voelde me moe toen we thuiskwamen van de heenmatch in Kiev, maar dat is een vermoeiende reis, dus dat vond ik niet raar. Ik stond klaar om gewoon te gaan trainen toen ze me lieten weten dat ik positief was. Thuis in quarantaine, zo fris als een hoentje, zag ik op tv hoe we eruitgingen in Europa én in de beker.'

Het seizoen van Club kan snel voorbij zijn. Wat dan? Spelen voor records?

Rits: 'Daar denken we nog niet aan. Laten we zo snel mogelijk kampioen spelen, verder kijken hoeft niet. Er is geen euforie, het werk is nog niet af. Áls het ervan komt, zullen we blij zijn met die titel, zelfs al moeten we hem in een leeg stadion vieren. Een klein vreugdedansje in lockdown.' (lacht)

Lees het volledige interview met Mats Rits, waarin hij uitweidt over zijn periode bij Ajax, KV Mechelen en een bod van Real Madrid, in Knack van 7 april of in de Plus-zone.

