Mats Rits en Siebe Schrijvers: 'Als de baas een tik tegen je kaak geeft, is het incasseren'

Zondag kan op Jan Breydel het doek vallen over deze competitie, in een rechtstreeks duel tussen Club Brugge en leider KRC Genk. Mats Rits en Siebe Schrijvers over hun eerste jaar in Brugse loondienst en hun evolutie, als voetballer en als mens.

Mats Rits (links) en Siebe Schrijvers (rechts) © INGE KINNET