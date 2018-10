Mats Rits: 'Iedereen zat al eens in de vuilbak'

Mats Rits beleefde vorige week woensdag een primeur: voor het eerst moest hij in Brugge vanaf de bank toekijken hoe zijn ploegmaats het deden. Marvelous Nakamba nam zijn plaats in en dat was niet geheel onverwacht na een reeks mindere resultaten van de ploeg. Na wat opmerkingen na het gelijkspel tegen Waasland- Beveren had Rits zelf al gevraagd om de wedstrijd op een stick te zetten, zodat hij die thuis nog eens opnieuw kon bekijken. Er was immers wat commentaar gekomen, niet alleen op zijn functioneren, ook op dat van de ploeg. En omdat je de wedstrijd op het veld soms anders beleeft, wilde Rits een en ander checken.

