Mats Rits: 'Zulte Waregem maakt nu hetzelfde mee als KV Mechelen vorig jaar'

Mats Rits over...

... zijn nieuwe positie als controlerende middenvelder:

'Ruud (Vormer, nvdr.) kon daar ook spelen, maar het meest logische was dat hij op zijn beste positie bleef staan. In de laatste week van de voorbereiding hebben we het dus op deze manier ingevuld. In Mechelen heb ik overal wel gespeeld, maar nooit alleen op zes. Als we 4-4-2 speelden, stonden we met twee in het midden. En toen we een tijd speelden zoals Club nu voetbalt, was ik één van de twee voorste. Alleen staan op zes was nieuw, maar uiteindelijk zit ik al zolang in het voetbal en heb ik hier mijn jeugdopleiding gehad - dan ben je tactisch wel goed geschoold, denk ik. Misschien meer dan wanneer je van elders komt. Ik had er vertrouwen in dat het wel zou lukken. Nakamba heeft zijn strepen verdiend op basis van vorig seizoen. Die concurrentie is er, dat weet je wanneer je naar hier komt. Als Naka mij uit de ploeg duwt, zal ik zeker teleurgesteld zijn, maar dan kijk ik nu al uit naar de volgende wedstrijd.'

... de degradatie van KV Mechelen:

'We kwamen van een topjaar waarin we altijd POI moesten halen, maar die net misten. Alles zat toen goed: goeie prestaties, duidelijk systeem, een fantastisch jaar. Maar toen vorig seizoen begon, kantelden een aantal wedstrijden in ons nadeel. Andere jaren hadden we maar één kans nodig voor een goal, nu ging het telkens verkeerd. Zulte Waregem maakt dat nu ook mee, denk ik. Die wedstrijd laatst in Charleroi... Typisch. En triest.

Ik kan écht geen uitleg geven voor het verschil tussen POI en zakken Mats Rits

'Het enige wat je kan doen, is hard werken. Dat hebben we intern zeker 100.000 keer gezegd. Om het plat te zeggen: het gras opfretten en gaan. Eventueel een slechte bal geven, maar wél je kop ervoor leggen. Dat moet altijd, maar op zo'n moment nog tien procent meer. En dan is het kut dat het uiteindelijk toch niet lukt.

'Te weinig kwaliteit? Ik weet dat niet. Iedereen zei altijd: we hebben een betere ploeg dan het seizoen voordien. Ik zou dat niet zeggen, maar véél slechter was ze niet. Ik kan écht geen uitleg geven voor het verschil tussen POI en zakken. Veel komt gewoon samen: neerwaartse spiraal, een paar keer pech, wat minder vertrouwen...'

... zijn voetbalverleden met Ivan Leko bij Beerschot:

'Niet de hardste werker, dat heeft hij zelf ook al gezegd. (lacht) Puur technisch een goeie voetballer en daarnaast een leuke jongen om in de kleedkamer te hebben. Aanwezig, zeker geen stille. Ik zat er niet dagelijks naast, maar de trainer in hem viel me toen niet op. Op het veld deed hij altijd een vaste beweging, aan de zestien: naar binnen komen, korte hoek, door de benen. De afgelopen jaren heb ik zo al wel eens een goal gemaakt, en dan moest ik altijd aan hem denken. Het is iets onnozel, maar hij voerde dat perfect uit: het lukte altijd.'