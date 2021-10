Zaterdagavond staan Standard en KV Kortrijk voor het eerst sinds het vertrek van coach Luka Elsner naar de Rouches tegenover elkaar. De Krant van West-Vlaanderen ging spreken met Matthias Leterme, CEO van de Kerels.

Drie weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Luka Elsner per direct stopte als coach van KV Kortrijk en de overstap maakte naar Standard, waar Mbaye Leye net aan de deur was gezet. CEO Matthias Leterme kreeg slechts een 'koel' telefoontje' van zijn Sloveense trainer met een woorde uitleg. 'Standard is een grotere club waarmee ik prijzen kan winnen', luidde het.

'Ik had 's namiddags al geruchten opgevangen, maar kon het niet geloven, we hadden een uitstekende relatie', vertelt Leterme in de Krant van West-Vlaanderen. 'Ik was wel van plan om er Luka 's anderendaags toch eens naar te vragen, om eens zijn reactie te zien. Maar toen kwam 's avonds dat telefoontje.'

Omdat Elsner meteen na zijn ontslag bij KV Kortrijk eenzelfde functie aannam bij een club in dezelfde reeks (wat niet mag volgens artikel 8 van de voetbalbond) stapten de Kerels naar het gerecht. Standard stelde nog een afkoopsom voor, maar die stelde 'weinig tot niets' voor volgens Leterme. 'Door de zaak-Selemani, waarbij we een jaar lang gekoeioneerd werden door de bond omdat we zogezegd hadden meegewerkt aan contractbreuk, is het logisch dat wij nu op onze rechten staan.'

Toch trekt KVK niet meteen met getrokken messen naar Luik dit weekend. 'Ik ga er allicht Luka niet ontmoeten, want ik zit in de tribune. Maar geen hard feelings tegenover hem, ik neem vooral Standard de zaak kwalijk. Ik geloof niet dat Luka zelf gesolliciteerd heeft, ik denk eerder dat hij is aangebracht door een makelaar. Maar Standard had eerst met ons contact moeten opnemen. We zouden er wel uitgeraakt zijn.'

Lees meer in de Krant van West-Vlaanderen.

Door Frank Buyse

