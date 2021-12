In twaalf jaar tijd is Matthias Leterme opgeklommen van financieel tot algemeen manager bij KV Kortrijk. Hij is zeer tevreden over de samenwerking met Vincent Tan, maar ziet toch nog mogelijkheden die nu niet worden aangeboord.

In een gesprek met Sport/Voetbalmagazine wil Matthias Leterme in de eerste plaats opmerken dat KV Kortrijk het juist zo goed doet omdat eigenaar Vincent Tan de hand op de knip houdt.

Toch zou al een kleine financiële injectie de club kunnen helpen, vindt de algemeen manager. 'Toen de familie De Gryse de club verkocht, hoopte ik dat we opnieuw in zee konden gaan met mensen die met een bepaalde visie de club vooruit willen helpen. Ik zag dat voor me: door de synergie van verschillende clubs (Tan bezit ook Cardiff City en FK Sarajevo, nvdr) zou er een deelname aan een groter geheel zijn. Uitwisseling van kennis, een groter scoutingsapparaat, een breder netwerk, et cetera. Maar dat is er niet.'

Gebrek aan visie

Is dat niet goed gecommuniceerd of heeft het gewoon anders uitgepakt? Leterme glimlacht. 'De Aziatische cultuur is zeer hiërarchisch. Ik sta vooral in contact met zijn rechterhand die zijn voetbalzaken beheert, Ken Choo, en daar ben ik ook heel loyaal naar. Ik kan evengoed rechtstreeks naar Tan gaan en aangeven wat ik nodig heb, maar dat doe ik niet omdat ik dat niet juist vind.'

Een stilte. 'Laat me heel duidelijk zijn: we hebben een heel goede samenwerking. We doen hier voor 99 procent hoe wij het willen doen, dat is fijn, maar we hebben niet die extra katalysator. Ik verlang geen blanco cheque of de toezegging "je mag zoveel in het rood gaan", maar ik had wel gehoopt dat we konden zeggen: "Geef ons vijf miljoen voor transfers - we zijn nu heel beperkt, we kunnen gaan tot 500.000 euro - en laat ons een vier, vijf spelers halen voor een tot twee miljoen".

'Ik ben ervan overtuigd dat we die jongens binnen drie jaar voor vier, vijf miljoen verkopen en dat bedrag dat hij daar één keer neerlegt verviervoudigen. Daarmee kunnen we dan zelf weer verder.'

'Die visie of strategie mis ik nu en dat is jammer. Wat dat betreft zijn we een beetje slachtoffer van ons eigen succes. Zij hóéven er geen geld in te stoppen, anders hadden ze dat wel gedaan. Dat is enerzijds mooi, maar om de club nog meer te laten groeien, is er niet die extra katalysator in de vorm van een eigenaar die betrokken en aanwezig is.'

