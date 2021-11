De 37-jarige ex-prof voelde te weinig waardering voor zijn input bij het transferverkeer.

Op 1 oktober 2019 raakte bekend dat Tim Matthys na vijftien jaar terugkeerde naar de Buffalo's, waar de voormalige spits zijn profloopbaan begon. De gewezen rechterflankspeler kwam over van KV Mechelen, waar hij die zomer was gestopt en een functie kreeg in de scouting. Het was toenmalig sportief manager Peter Verbeke die Matthys naar de Ghelamco Arena lokte. Aanvankelijk werd de Zottegemnaar aangesteld als video- en livescout (voor de A-kern) met een coördinerende taak voor de rekrutering bij de U18 en U21. Alles kaderde in een verjongingsoperatie, met de komst van Gertjan De Mets (34, videoanalist A-kern) en Thomas Matton (individuele trainer A-kern). Vandaag is er van dit trio niet langer sprake bij KAA Gent, want De Mets vertrok deze zomer naar Club Brugge en Matton fungeert sinds eind juli als U15-trainer bij Zulte Waregem.

Net als eerder Patrick Turcq (tussen april 2016 en juni 2018) en Verbeke (oktober 2018 tot februari 2020) moest Matthys vaststellen dat de clubtop weinig bewegingsruimte en inspraak geeft aan hun sports managers. Zeker na de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck (begin december 2020) is duidelijk wie de sleutels in handen houdt. In Thomas Henry (die eind augustus van OH Leuven naar Venezia trok) zag de trainer geen meespelende diepe spits. Liever bepleitte Vanhaezebrouck succesvol bij de clubleiding de komst van Vakoun Bayo (gehuurd van Celtic), Darko Lemajic en Mboyo Ilombe. Hun aandeel bij KAA Gent, dat problemen ondervindt qua scorend vermogen (op 14 speeldagen amper 21 goals), is bijzonder beperkt.

