'Anderlecht had meer geduld moeten hebben met Vanhaezebrouck'

Hein Vanhaezebrouck werd half december ontslagen bij Anderlecht. Heeft hij genoeg tijd gekregen om de ploeg helemaal naar zijn hand te zetten?

MATZ SELS: 'Hein is op een slecht moment aangekomen op Anderlecht. Bij Gent heeft hij drie seizoenen na elkaar het beste uit de spelersgroep gehaald: eerst de titel, dan de tweede ronde van de Champions League en het seizoen daarop schakelde hij Tottenham uit op Wembley. Op Anderlecht heeft hij het op dezelfde manier proberen te doen. Had hij meer tijd gekregen, dan was het hem gelukt. Maar bij Anderlecht is geduld iets van korte duur.'

Wat is er volgens jou misgelopen?

MATZ SELS: 'Hein is Hein. Iedereen weet hoe hij in elkaar zit. Misschien speelde de overname hem toch parten? Raakte hij gefrustreerd omdat hij niet de spelers kreeg die hij wilde? Het doet niets af aan zijn kwaliteiten. Het is een trainer die voetbal ademt. Bevraag de spelers die met hem hebben gewerkt en ze zullen allemaal hetzelfde zeggen: Hein is op tactisch vlak de sterkste trainer die ze hebben meegemaakt.'

Heb je hem na zijn ontslag een bericht gestuurd?

MATZ SELS: 'Nee... Tijdens de trainingen probeer ik een goede band op te bouwen met een coach, naast het veld bewaar ik een zekere afstand. Ik zal niet continu in zijn bureau staan; dring mij niet op aan een trainer. Bij Hein moet je dat trouwens niet doen. Hij doet toch zijn eigen ding.'

Heb je Vanhaezebrouck nooit kunnen overtuigen om bepaalde zaken aan te passen?

MATZ SELS: (schudt het hoofd) 'Ik heb het misschien niet hard genoeg geprobeerd... Hij heeft zijn voetbalvisie er bij Gent doorgedrukt en het werkte. Hij ging dat zeker niet zomaar veranderen. Je moet meegaan in zijn denken. Als je hem niet volgt, vlieg je eruit. Ik zeg niet dat alle spelers akkoord gingen met zijn ideeën, maar iedereen voerde wel uit wat hij zei. Bij Anderlecht is hij er jammer genoeg niet in geslaagd om met zijn manier van werken kampioen te spelen.'