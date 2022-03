Worden bij afwezigheid van Thibaut Courtois onder de keepers de kaarten herschud? Simon Mignolet is na een minder seizoensbegin helemaal terug, Koen Casteels heeft dan weer een moeilijk maar goed seizoen bij Wolfsburg en Matz Sels is aan een uitstekend seizoen bezig bij Strasbourg. Krijgt de ex-keeper van KAA Gent en Anderlecht ook zijn kans bij de Rode Duivels?

Eind juni was Matz Sels een tijdje de doublure van Thibaut Courtois op het EK. Hij profiteerde van blessures bij Koen Casteels en Simon Mignolet om eindelijk eens een trapje hoger te staan binnen de Rode Duivels. Nieuw was Sels helemaal niet in de groep. Aangezien Roberto Martínez altijd vier doelmannen selecteert - zowel om praktische redenen tijdens de training als om de reden dat hij meteen een vervanger heeft in het geval iemand uitvalt - was Sels al vaker opgeroepen.

...

Eind juni was Matz Sels een tijdje de doublure van Thibaut Courtois op het EK. Hij profiteerde van blessures bij Koen Casteels en Simon Mignolet om eindelijk eens een trapje hoger te staan binnen de Rode Duivels. Nieuw was Sels helemaal niet in de groep. Aangezien Roberto Martínez altijd vier doelmannen selecteert - zowel om praktische redenen tijdens de training als om de reden dat hij meteen een vervanger heeft in het geval iemand uitvalt - was Sels al vaker opgeroepen. 'Thibaut heeft me niet nodig om te weten wat hij moet doen', reageerde Sels na zijn promotie binnen het team. De doelman van Strasbourg was gewoon al blij om erbij te zijn op een eindtoernooi nadat hij het vorige WK miste en elf maanden voor het toernooi nog uitviel met een zware blessure aan achilleshiel. Pas eind maart stond hij terug op het trainingsveld. Dus drie maanden later de eerste vervanger van Courtois mogen zijn, was al een enorme verwezenlijking op zich. Dit seizoen is de ambitie bij de ondertussen 30-jarige doelman misschien wel wat veranderd nu hij de pannen van het dak speelt in de Ligue 1. Zijn ploeg Strasbourg is opnieuw leven ingeblazen sinds Julien Stephan de plaats op de bank innam van Thierry Laurey. Onder leiding van de jonge coach beleeft de club uit de Elzas een schitterend seizoen met een voorlopig vijfde plek in de competitie. De ambities mogen zelfs nog hoger gelegd worden, want de kloof met de derde in de stand - die uitzicht geeft op een ticket voor de Champions League - bedraagt slechts vijf punten. 'Dat Strasbourg daar nu staat, is in grote mate te danken aan Sels', vertelt Gaëtan Huard, ex-keeper van onder meer Bordeaux en Marseille. Nochtans leek het er een tijdje op dat Sels vorige zomer andere oorden zou gaan opzoeken. Zijn naam werd vaak gelinkt met kampioen Lille om de naar Milan vertrokken Mike Maignan op te volgen. 'Het doet altijd goed als de grote clubs je in de gaten houden', vertelde Sels toen over de geruchten. 'Toch is er niets concreets met Lille. Ik heb hier nog een contract tot 2024 en ik ben al bezig met de eerste wedstrijd tegen Angers.'Het moet ook gezegd worden dat de vierde doelman van de Rode Duivels een mooi bedrag opstrijkt bij de Franse eersteklasser. Bij Strasbourg is hij de tweede bestbetaalde speler met een salaris van 100.000 euro per maand. Matz Sels werd dan ook niet voor een appel en een ei overgekocht van Newcastle United. De club uit de Elzas betaalde vier miljoen euro, waardoor hij de op één na duurste inkomende transfer ooit werd bij Strasbourg. Het is vooral de waterdichte verdediging die het succes van de ploeg tot nu toe bewerkstelligde, al staat het wel pas achtste in dat klassement. In het klassement van de clean sheets zien we wel iets anders. Daar staat Sels met 10 stuks op een tweede plaats achter Nicekeeper Walter Benitez. Met vier goals in negen wedstrijden in 2022 heeft hij zelfs vijf van die clean sheets in het nieuwe jaar behaald. Enkel Monacokeeper Alexander Nübel (6) doet de laatste maanden beter. Bijzonder genoeg is Sels in het klassement met meeste reddingen per wedstrijd helemaal onderaan op een achttiende plek te vinden met gemiddeld 2,1, net iets meer dan de helft van leider Jonas Omlin (4). De verdediging van Strasbourg heeft dus zeker zijn kwaliteiten en zorgt ervoor dat de club nu zo hoog staat. Matz Sels heeft niet zo heel veel werk tijdens een wedstrijd maar wordt wel vaak meegenomen in het spel vanwege zijn voetballende kwaliteiten. 'Matz is onze eerste man in de opbouw', vertelde coach Julien Stephan over zijn doelman. 'Hij is een extra voetballer voor ons team. Matz moet het spel kunnen lezen om het spel kort te beginnen of de spelers meteen diep te sturen. Hij moet zien wat de beste oplossing is.''Een nieuwe coach betekent een nieuwe filosofie', vertelt Sels over zijn rol binnen het team. 'Hij wil dat ik het team ondersteun en dat ik zelf ook hoog sta. Dan kan ik meteen ingrijpen als er een bal in de rug van de verdediging valt. En dan ben ik de eerste die combineert met de verdedigers.''Technisch, met de bal aan de voet, is hij enorm belangrijk voor het team. Hij brengt vertrouwen en sereniteit in de ploeg. Matz is een leider voor dit team', is Adrien Thomasson, ploegmaat van Sels bij Strasbourg, lovend over de Belgische doelman. Nochtans is Sels niet de keeper met de meeste passes in de Ligue 1. De Rode Duivel telt er gemiddeld 19,1 per wedstrijd, ver verwijderd van de 40 van Marseilledoelman Paul Lopez maar wel dicht bij Nübel (23,1) en Donnarumma (21,9). De Franse krant L'Équipe heeft de keeper hoog zitten. Aan het einde van vorig jaar stond Sels namelijk op een derde plaats in het klassement van beoordelingen door de journalisten van de krant. Met een gemiddelde score van 5,72 doet het net minder dan Anthony Lopes van Lyon (6,06) en Alban Lafont van Nantes (5,95).Kan hij met die prestaties de hiërarchie binnen de keepers van de Rode Duivels ook aanpassen? Moeilijk te zeggen, omdat bondscoach Roberto Martínez niet de man is die snel zaken verandert of mensen laat vallen. Mignolet en Casteels zijn dit seizoen ook uitstekend bezig en ontgoochelden nog niet bij de nationale ploeg. Ondanks een profiel die perfect past binnen de Rode Duivels, moet Sels zich nu de komende wedstrijden echt laten zien bij de Rode Duivels. 'Ik ben op het EK geweest, nu wil ik naar het WK', vertelde Sels nog in december. Nu heeft hij de kans om dat plekje misschien wel veilig te stellen.