KV Oostende maakt zich klaar om zaterdag Club Brugge te ontvangen voor een echte West-Vlaamse derby. Sport/Voetbalmagazine zocht Maxime D'Arpino op en die vertelde onder meer over nieuwe coach Yves Vanderhaeghe, de vorm van KVO en zijn vrije trappen.

Dit weekend spelen jullie tegen Club Brugge, dat momenteel in vorm is na vier opeenvolgende overwinningen. Wat verwacht je van de wedstrijd?Maxime D'Arpino: 'We weten dat het voor hen een belangrijk wedstrijd wordt omdat ze nog voor de titel spelen. Ze willen nog zoveel mogelijk punten goedmaken op leider Union vooraleer de play-offs beginnen. Ik denk dat het een moeilijke match wordt. Ondanks de coachwissel lijkt het allemaal wel in zijn plooi te vallen bij Club Brugge. Maar thuis kunnen wij misschien altijd net iets meer.'Wat betekent deze derby voor de supporters van Oostende?D'Arpino: 'Hier kijken ze al heel het seizoen naar uit. Het is een van dé derby's van de streek. Gelukkig zijn we niet meer zo getroffen door corona als de vorige keren. Ik denk zelfs dat het stadion helemaal uitverkocht is. Nu is het aan ons om de fans niet te ontgoochelen. We gaan ons niet inhouden.'In de heenronde werd het nog 3-0 voor Club. Hebben jullie nu een gevoel van revanche voor de eigen supporters?D'Arpino: 'Die wedstrijd zit nog wel in ons hoofd. Met 3-0 verliezen is nooit leuk. We weten dat ze goeie spelers hebben, dus moeten we onze eigen krachten zo goed mogelijk uitspelen. Als we op ons best zijn, weten we dat er kansen liggen tegen elke ploeg in de competitie. We zijn dan wel geen favoriet, maar geven ons ook niet zomaar over. Als we het veld opstappen, willen we winnen.Na het vertrek van Alexander Blessin is Yves Vanderhaeghe jullie nieuwe coach. Wat heeft hij al veranderd in de paar weken?D'Arpino: 'Ze hebben ongeveer dezelfde filosofie, maar Vanderhaeghe laat ons meer spelen. We vinden opnieuw wat plezier in de trainingen, omdat we meer met de bal spelen. Dat ontbrak wat onder Blessin. Sinds de komst van de nieuwe trainer, oefenen we ook meer op balbezit. Daar hou ik wel van, want dat ken ik nog van bij mijn periode bij Lyon. Hoewel het tegen de grote clubs nog niet lukte, denk ik wel dat we de laatste wedstrijden steeds beter worden.'Vorig jaar deden jullie meer voor play-off 1, nu is het strijden tegen degradatie. Hoe verklaar je dat grote verschil?D'Arpino: 'Vorig jaar verwachtte niemand ons op die plaats. We waren een moeilijk te bespelen ploeg en dat was net onze sterkte. Maar in de tussentijd zijn veel belangrijke spelers vertrokken. Ze werden vervangen door jongeren die nog wat tijd nodig hebben om zich aan te passen. Het was een lastig seizoen, maar ik denk dat we ons doel hebben bereikt. Volgens mij zijn we 90% zeker van het behoud. Ik denk dat het ook een goeie gelegenheid was voor de jonge spelers om ervaring op te doen.'Op aanvallend vlak doet enkel Seraing dit seizoen slechter dan jullie. Hoe kan je die offensieve moeilijkheden verklaren?D'Arpino: 'Als we dat wisten, hadden we het al aangepakt. We hebben de laatste wedstrijden ook veel ondergelegen. We hebben niet vaak de bal en als we ze recupereren, is er nog een hele weg af te leggen naar de goal. Het is dan lastig voor ons om kansen te creëren. De profielen van de spelers in de ploeg zijn ook niet meer dezelfde en dat merken we. Kijk bijvoorbeeld naar de snelheid van Sakala, dat missen we nu wel. 'De nieuwe coach zag wat er ging en wat niet. Daar heeft hij met enkele trainingen intensief op ingespeeld. Ik denk dat we nog meer met de bal moeten trainen om meer tot kansen te komen. Tegen Anderlecht was dat nog erg moeilijk. Ook al kwamen we er in de eerste helft wel nog een paar keer mooi uit, missen we toch dat laatste procentje om een match te winnen.'Ongeveer twee jaar geleden belandde je in Oostende. Sindsdien is de kern al veel veranderd. Is jouw plaats binnen de groep ook al aangepast?D'Arpino: 'Vorig seizoen heb ik mijn plaats al veroverd. Nu maak ik echt deel uit van de club en de ploeg. Sinds vorig seizoen zit ik ook al bijna een 70 wedstrijden. Ik speel dus de ene wedstrijd na de andere en dat was toch best nieuw in mijn carrière.'Momenteel heb je twee doelpunten en één assist achter je naam. Ben je blij met die statistieken?D'Arpino: 'Ik denk niet dat ik tevreden mag zijn. Met een beetje meer geluk had ik wel wat betere statistieken gehad. Maar ik ben dan ook niet zo aanvallend ingesteld als verdedigende middenvelder. Ik moet dus geen 10 doelpunten en 15 assists per seizoen hebben. Maar als ik er wat aan zou kunnen toevoegen, zou dat zowel voor de club als voor mij mooi meegenomen zijn.'Vorig jaar zei je nog dat Blessin je mocht meenemen als hij zou vertrekken. Zou Genoa iets voor je zijn?D'Arpino: 'Ik heb nog twee jaar op mijn contract staan bij Oostende en ik heb gezegd tegen dat ik die ga uitdoen. Maar misschien zitten we op het einde van het seizoen nog eens samen om mijn toekomst verder te bespreken.'Met wedstrijden tegen Anderlecht, Club Brugge en Union is de maand maart wel erg lastig bij jullie. Hoe bereid je je voor op zo'n drieluik?D'Arpino: 'Die ploegen geven ons alleen maar meer motivatie. Je voelt dat iedereen extra gefocust is op training omdat we zoveel lastige wedstrijden achter elkaar spelen. Spelen tegen de beste ploegen is nu eenmaal deel van het voetbal. Ik zet geen extra druk op mezelf, het zijn wedstrijden als een ander.'Welke ploeg maakte al de meeste indruk op je dit seizoen?D'Arpino: 'Anderlecht, want het is enorm sterk aan de bal en ook technisch en tactisch lijken de spelers helemaal op elkaar ingespeeld. Als ze de bal hebben, laten ze je erg veel lopen en dan moet je het spel volledig ondergaan. Het moet leuk zijn om in zo'n team te mogen spelen.'Wie pakt de titel dit jaar?D'Arpino: 'Ik denk dat Union in elkaar zal stuiken tijdens de play-offs. Niemand had verwacht dat ze het tot daar zouden schoppen. Het is leuk om naar te kijken, maar zo vervelend om tegen te spelen. (lacht) Maar als Club Brugge verder doet op zijn elan, denk ik dat zij de titel zullen pakken. Volgens mij is Brugge het best gewapend om nog een enorm sterk einde te breien aan het seizoen en zo alle achterstand in te halen tijdens de play-offs.'