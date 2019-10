Maxime Lestienne (Standard) is de grote verrassing in de selectie van bondscoach Martinez voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (10/10) en Kazachstan (13/10).

Vrijdagmiddag maakte bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden van volgende week. Daar is er plaats voor een opvallende nieuwkomer, Maxime Lestienne. De vleugelspeler van Standard zit de laatste weken in de vorm van zijn leven en dat wordt daarvoor dus beloond door de bondscoach: 'Lestienne verdient deze plaats in de selectie', verduidelijkt Martinez zijn keuze, 'Hij is heel getalenteerd en toont dat al het hele seizoen bij Standard. Hij is een ouderwetse nummer 10 die graag de ruimte opzoekt. Ideaal voor ons systeem. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken de komende dagen.'

Lestienne werd in 2013 al eens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar kwam toen nog niet van de bank. Sindsdien verdween de ondertussen 27-jarige winger van de radar. Hij speelde voor Genoa, PSV Eindhoven, Roebin Kazan en Malagá vooraleer hij vorig jaar neerstreek bij Standard onder de vleugels van zijn ex-coach Michel Preud'homme. Lestienne scoorde al 5 keer en gaf 1 assist in acht competitiewedstrijden. Of hij zijn debuut zal maken is nog niet duidelijk: 'Het idee is de spelers op training te zien en dan de knoop door te hakken. Deze matchen zijn wel een goede mogelijkheid om spelers hun debuut te gunnen', besluit Martinez.

Voor de rest zijn er ook nog enkele belangrijke afwezigen: Kevin De Bruyne kampt met een liesblessure en ook vaste waarden als Koen Casteels (Wolfsburg), Jason Denayer (Lyon) en Vincent Kompany (Anderlecht) ontbreken door blessures. Romelu Lukaku speelde de Champions Leaguematch van Inter tegen Barcelona niet wegens een lichte heupblessure, maar werd toch opgeroepen. Hij is wel twijfelachtig, net zoals Thomas Meunier.

De Rode Duivels spelen volgende week donderdag thuis tegen San Marino, zondag volgt de confrontatie in en tegen Kazachtsan. Ze hebben nog genoeg aan 1 punt om de kwalificatie voor het EK van volgend jaar veilig te stellen.

Vind de volledige selectie op de twitterpagina van de Rode Duivels.

