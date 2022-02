De 29-jarige Maxime Lestienne is niet langer een speler van Standard Luik. De linkerwinger heeft een contract ondertekend bij Lion City Sailors FC uit Singapore, zo meldt Standard dinsdag op de clubwebsite.

Lestienne trok dit seizoen slechts 8 keer het shirt van Standard aan. In het totaal werkte de flankspeler 115 wedstrijden af voor de Luikenaars waarin hij 22 keer raak trof.

'Standard wil Maxime Lestienne bedanken voor alles wat hij voor onze club gedaan heeft en wenst hem veel succes toe in de rest van zijn profcarrière', klinkt het.

Lion City Sailors is de regerende Singaporese landskampioen. De club neemt dit seizoen voor het eerst deel aan de Aziatische Champions League.

Lestienne was sinds 2018 bij Standard aangesloten. Eerder verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Moeskroen (2008-2009), Club Brugge (2010-2014), Genoa (2014-2015), PSV (2015-2016), Rubin Kazan (2016-2018) en Malaga (2018).

