Wie zijn volgens Felice Mazzu, de nieuwe trainer van landskampioen KRC Genk, de voornaamste titelpretendenten voor komend seizoen? En welk effect zal de stoelendans onder de trainers hebben?

Het komende seizoen zou weleens erg bijzonder kunnen worden gelet op de vele verschuivingen bij de topclubs. Denk je dat het een overgangsjaar wordt? Of wordt het een prooi voor degene die het eerst klaar zal zijn?

Felice Mazzu: 'Dat weet ik niet, want met het systeem van de play-offs kun je slecht van start gaan en dat uiteindelijk nog rechttrekken. Maar misschien zullen er veel meer ploegen zijn die hoogtes en laagtes kennen.'

Zijn er volgens jou bepaalde tegenstanders die beter zijn dan andere?

Mazzu: 'Eerlijk gezegd zijn er twee ploegen waarvan ik denk dat het daar goed gaat lopen. Club Brugge, dat een bepaalde lijn aanhoudt en tot op heden niet zoveel is kwijtgespeeld, en Anderlecht, met de komst van Vincent Kompany. Ik denk dat er een bepaald enthousiasme rond die club komt, alles is nu positief. Zo zit het voetbal in elkaar. Je kunt een gewone ploeg hebben, maar als de sfeer rond de club goed zit, dan kan het hard gaan. Daarnaast moet je ook naar Standard kijken, dat veel spelers met kwaliteit heeft getransfereerd. Dat is het mechanisme van Michel Preud'homme. Het eerste jaar kijkt hij rond en het tweede jaar doet hij het. Hij weet dan wat hij echt wil.'

Je praat over enthousiasme en geloof. Is dat ergens te vergelijken met de fameuze Mazzutime bij Charleroi? Dat was fenomenaal, het gaf de indruk dat jullie in tien minuten tijd over gelijk welke tegenstander konden heen rollen.

Mazzutime was een onbewust fenomeen. Het lukte één, twee, drie keer ...

Mazzu: 'Dat is het precies, dat fenomeen. Dat is onbewust! Je hebt momenten, in het voetbal of in het leven, dat er een heleboel situaties rond jou bestaan die maken dat alles positief is. Ongeacht wat je doet, het werkt. Dat is ook zo wat er gebeurt aan het einde van zo'n wedstrijd. Je doet dat één, twee, drie keer. Wanneer je achter staat, zeg je bij jezelf: het is niet erg. We zetten dat aan het einde van de match nog wel recht. Het feit dat je dat denkt, maakt dat je gaat pushen en pushen en scoren.

'Dat is een beetje wat er aan het gebeuren is bij Anderlecht met Kompany. Het geloof in hem, in zijn cv, zijn carrière, dat is allemaal immens groot... Al die positieve gedachten brengen hen in een context waarin hen niks kan overkomen. Situaties die onbewust of doelbewust ontstaan en die positieve energie aanvoeren, dat kan alleen maar een plus zijn, voor eender welke club.'

