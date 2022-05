Union is niet tot een akkoord gekomen met RSC Anderlecht over Felice Mazzu, die eerder dinsdag als nieuwe T1 van paars-wit werd aangekondigd. De coach heeft zijn contract verbroken via de wet van '78, zo meldt Union. De club overweegt juridische stappen.

'Felice Mazzu heeft ons laten weten zijn contract bij Union te verbreken volgens de wet van 3 juli 1978', zo klinkt het. Dankzij die wet kan een sportbeoefenaar een contract eenzijdig opzeggen, op voorwaarde dat een vergoeding betaald wordt.

'Onze coach had ons geïnformeerd dat hij onderhandelingen voerde met RSC Anderlecht. Maar de clubs zijn niet tot een akkoord gekomen. Onze coach heeft ons vandaag meegedeeld dat hij beslist heeft een punt te zetten achter de samenwerking.'

'Union is verbijsterd door de manier van handelen van haar coach en van RSC Anderlecht. We zullen analyseren welke juridische stappen we kunnen ondernemen. De hele Union-familie bedankt Felice Mazzu voor zijn werk in de twee voorbije seizoenen, met in het bijzonder de promotie en de fantastische tweede plaats.'

Dinsdagavond maakte Anderlecht de komst van de 56-jarige Mazzu officieel bekend. Hij ondertekende in het Lotto Park een contract van onbepaalde duur. Mazzu is de opvolger van de vorige week vertrokken Vincent Kompany.

