'Mazzu was te blij dat hij coach van KRC Genk was'

Gert Segers Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

Wat al een tijdje in de lucht hing, is vandaag gebeurd. KRC Genk heeft coach Felice Mazzu op straat gezet. Drie vragen aan clubwatcher Geert Foutré. 'Sinds Salzburg was er een machteloosheid bij hem die niet meer verdween.'

'Felice Mazzu kon zijn team niet genoeg aanvuren door zijn gebrekkig Engels.' © Belga Image