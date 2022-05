Zulte Waregem legt zijn lot volgend seizoen in handen van Mbaye Leye, die hoofdcoach wordt. Dat heeft Essevee bekendgemaakt. De 39-jarige Senegalees zal de sportieve staf leiden en volgt de tandem Timmy Simons/Davy De fauw op, die midden december vorig jaar het roer overnam van clubicoon Francky Dury. Leye ondertekende een contract voor onbepaalde duur.

"Met Mbaye Leye trekt Essevee een jonge hoofdcoach aan die het Belgische voetbal door en door kent, die vertrouwd is met de club", klinkt het in een mededeling. "De all-time clubtopschutter met 87 doelpunten beleefde als speler de grootste successen van Essevee. De voormalige kapitein won de Beker van België en werd vicekampioen in 2013."

Leye droeg als voetballer drie periodes het shirt van Zulte Waregem. Hij debuteerde er tussen 2007 en 2009 op de Belgische velden en keerde er terug tussen 2012 en 2014 en tussen 2015 en 2017. De aanvaller kwam in ons land ook uit voor AA Gent, Standard, Lokeren, Eupen en Moeskroen. De Senegalees, die een handvol caps verzamelde, won drie keer de Beker van België: met AA Gent (2010), Standard (2011) en Zulte Waregem (2017). In 2013 kreeg hij de Ebbenhouten Schoen als beste Afrikaanse speler in de hoogste klasse.

Bij Standard deed Leye zijn eerste ervaringen op de trainersbank op. Hij volgde eind 2020 de Fransman Philippe Montanier op als hoofdcoach bij de Rouches, waar hij eerder speler en T2 was. Resultaten bleven echter uit en de Senegalees moest in oktober 2021 opstappen.

Zulte Waregem eindigde het afgelopen seizoen op de zestiende plaats in de Jupiler Pro League, een plaats boven Seraing dat barrages om het behoud moest spelen.

