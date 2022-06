Zulte Waregem beëindigde het afgelopen seizoen op een teleurstellende zestiende plaats, maar net boven de degradatiezone. Met voormalig coryfee Mbaye Leye als nieuwe trainer wil Essevee weer hogerop. Bij zijn voorstelling woensdag onderstreepte de Senegalees het belang om opnieuw 'stabiliteit' in de club te brengen.

'Ik ben heel tevreden om hier terug te zijn. Mijn mooiste jaren in het Belgische voetbal heb ik bij Zulte Waregem beleefd. Nu staat hier een nieuw project en ik ben blij daar deel van uit te maken samen met het bestuur, de supporters, iedereen die van de club houdt. We moeten allen samenwerken om de stabiliteit terug te vinden', vertelde Leye.

De voormalige aanvaller kent het huis erg goed. De 39-jarige Senegalees is met 87 doelpunten, verspreid over drie periodes, topschutter aller tijden van Essevee waarmee hij de beker van België won (2017) en vicekampioen werd (2013). Sinds zijn ontslag bij Standard in oktober 2021 zat Leye zonder job. Hij volgt in de Elindus Arena de tandem Timmy Simons/Davy De fauw op, die midden december vorig jaar het roer overnam van clubicoon Francky Dury.

'Standard was een goede ervaring want het stelde mij in staat de dingen van de andere kant te beleven. Als speler of assistent is alles anders. Nu heb ik deze ervaring kunnen opdoen', stelde Leye, die 'niet twijfelde' toen Zulte Waregem contact met hem opnam. 'Nee, ik heb niet getwijfeld want dit is de club waar ik altijd naartoe wilde komen.'

Leye wil met Zulte Waregem 'realistisch voetbal' spelen. 'Het belangrijkste is stabiliteit in de resultaten. Als dat aanwezig is, liggen er kansen om te groeien. Wie bij ons naar het stadion komt, wil spelers en stafleden zien die hard werken. Daar willen onze supporters zich mee identificeren. Daarbij is goed beginnen belangrijk. Stap voor stap willen we een project uitbouwen waarbij stabiliteit centraal staat. Van daaruit kunnen we dan onze filosofie uitbouwen.'

De kern van Zulte Waregem heeft vers bloed nodig maar Leye weet dat de financiële middelen beperkt zijn. 'We kennen de financiële toestand van de club. Daar moeten we verstandig mee omgaan. Het heeft geen zin om naar spelers te gaan kijken die twee of drie miljoen euro kosten. Het wordt een uitdaging om goeie spelers te vinden die niet te duur zijn.'

CEO Eddy Cordier sloot zich daar bij aan en ook hij benadrukte het belang van stabiliteit. 'Wij zoeken spelers die honger hebben, willen strijden voor de club en die betaalbaar zijn. Wat we nodig hebben, zijn kwaliteitsvolle spelers om de stabiliteit terug te brengen die nodig is voor onze club.'

