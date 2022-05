Voor de derde keer keert Mbaye Leye (39) terug naar de Gaverbeek. Voor het eerst als coach, nadat hij als speler driemaal verontwaardigd was vertrokken. Waarom koos het Esseveebestuur desondanks voor de Senegalees als opvolger van Timmy Simons en Davy De fauw? Drie vragen aan onze clubwatcher Jonas Creteur.

Waarom ging Zulte Waregem niet verder met het trainersduo Simons/De fauw?

'Toen het Esseveebestuur half december de drastische beslissing nam om clubicoon Francky Dury te ontslaan, koos het voor continuïteit. Met twee assistenten die in de lente van 2020 al waren aangesteld, om Dury's rol in het dagelijkse trainingswerk te beperken.

'Toen het Esseveebestuur half december de drastische beslissing nam om clubicoon Francky Dury te ontslaan, koos het voor continuïteit. Met twee assistenten die in de lente van 2020 al waren aangesteld, om Dury's rol in het dagelijkse trainingswerk te beperken. 'Zij moesten met hun nieuwe visie de trainingen moderniseren. Allebei waren ze zeer enthousiast, maar de samenwerking met Dury, die op zijn strepen bleef staan, liep niet altijd van een leien dakje, zeker in het eerste seizoen. 'Toen Dury vorige zomer akkoord ging om zijn tienjarig contract met twee jaar in te korten, tot het einde van het seizoen 2021/22, ging dat beter. Maar de resultaten bleven tegenvallen. Dat verstandshuwelijk werd in december uiteindelijk vroeger dan gepland beëindigd. Enter Simons en De fauw, wat ook de goedkoopste oplossing was. 'Simons maakte op de eerste persconferentie indruk en in de eerste match leek de vlam in de pan te slaan, na een late comebackzege tegen KV Mechelen: 3-2. 'De vechtlust leek ook terug bij de spelers. Ook toen Zulte Waregem een week later, weliswaar met wat geluk, met 0-1 won op Standard. Zes op zes, het degradatiespook was even weggejaagd. 'Om daarna echter weer terug te keren, want na de winterstop haalde Essevee slechts een 9 op 39, amper 23 procent. Gelukkig voor de fusieclub won het wel tegen rechtstreekse concurrenten Seraing en Eupen. Twee cruciale zeges, weliswaar weer met weinig overschot. 'De redding was een feit, maar de twijfels die bij de aanstelling van Simons al waren gerezen, en zelfs al van bij zijn verhuizing van Club Brugge naar de Gaverbeek, bleken niet verdwenen. Aan inzet geen gebrek, maar Simons verviel in zijn uitleg vaak in platitudes en ook tactisch maakte hij soms vreemde bokkesprongen. Weliswaar niet geholpen door een evenwichtige kern, met een zwakke verdediging.'Zulte Waregem koos er daarom voor om niet meer met hem verder te gaan, als hoofdcoach. Simons kon wel blijven als assistent, maar zijn antwoord bleef uit - hij aast immers op een job als hoofdtrainer bij een andere club. 'De fauw kon ook zijn job als T2 behouden, óf sportief verantwoordelijke worden, een nieuwe coördinerende job binnen de club, maar ook hij aarzelde heel lang. Daarom ging Essevee al op zoek naar een nieuwe assistent. Die keuze zal allicht vallen op Patrick Asselman, die al met Leye bij Standard werkte.''Voor insiders is dat geen verrassing. Hij stond, zeker bij meerderheidsaandeelhouder Tony Beeuwsaert, al langer bovenaan de shortlist als mogelijke vervanger voor Francky Dury, wiens functie de voorbije jaren vaker onder vuur lag. Dat werd nooit concreet, ook omdat Leye zelf aangaf dat hij liever eerst als assistent wilde leren, onder T1 Michel Preud'homme bij Standard, in het seizoen 2019/20. En omdat hij ook nog zijn Pro Licensediploma moest behalen. Pas toen Preud'hommes opvolger Philippe Montanier eind december 2020 werd ontslagen, ging Leye toch in op het aanbod om hoofdcoach te worden. 'Met wisselvallige resultaten: Standard haalde de bekerfinale, die het verloor van KRC Genk, maar in de competitie waren de resultaten niet naar verwachting. Na een 13 op 30 werd Leye ontslagen in oktober vorig jaar. Deels als slachtoffer van het slechte beleid bij Standard, dat bewijst ook de verdere neergang van de club na zijn ontslag. 'Volgens insiders kon Leye zijn tactische boodschap echter niet altijd even duidelijk overbrengen en in de praktijk laten uitvoeren. En toonde hij te veel dat híj de baas was. Leye is en blijft een dominante persoonlijkheid, dat was al zo toen hij bij Zulte Waregem dé leidersfiguur was. 'Dat de fusieclub ondanks dat mislukte avontuur voor hem koos, heeft meerdere redenen, los van zijn status als clubicoon. Het hoorde vanuit Standard, onder meer bij ex-scout Stan van den Buijs en bij enkele spelers, immers ook pósitieve geluiden. Onder meer over de passie en werklust van Leye, die altijd als eerste aankwam en als laatste vertrok. Ook belangrijk: Leye was niet bang om grote namen die niet presteerden langs de kant te schuiven, zoals Mehdi Carcela, en om bij de Rouches jongeren te lanceren. Dat past bij de plannen van Zulte Waregem om meer rendement van jeugdspelers uit de Essevee Academy te halen.'In de eerste gesprekken met het Esseveebestuur was Leye ook zeer enthousiast, hij wil na zijn C4 bij Standard nu absoluut slagen, en aan zichzelf schaven als coach.'De club zocht daarnaast een charismatische persoonlijkheid die het vuur in de spelersgroep weer kan aanwakkeren. En die niet dwangmatig vasthangt aan 'zijn' systeem, maar dat wil aanpassen aan de kwaliteiten van de kern. Iets wat bij Dury lang wel het geval was, met veel spanningen tot gevolg. 'Leye zou, in tegenstelling tot Dury, ook beseffen dat de financiële slagkracht van Zulte Waregem niet zo groot is, en denkt al volop mee in de zoektocht naar (goedkope) spelers.'Dat de ex-spits een turbulent verleden heeft bij de club, waar hij drie keer met slaande deuren vertrok, bleek geen hinderpaal. Leye beseft zelf dat hij toen fouten heeft gemaakt. En ook het Zulte Waregembestuur heeeft daar de spons over geveegd. Focus op de toekomst, klinkt het.''De voorbije jaren streefde Zulte Waregem naar een plaats in de linkerkolom, of afgelopen seizoen naar een stek in play-off 2. Telkens bleek dat een utopie. Geconfronteerd ook met de nieuwe realiteit, waarbij het als een van de weinige clubs die nog in Belgische handen is steeds verder terugzakt in de ranking met de budgetten.'Daarom worden de ambities nu bijgesteld, in afwachting van de competitiehervorming: een rustig seizoen doormaken, zonder degradatiestress. Om zo ook weer supporters terug te winnen, want het toeschouwersaantal is de voorbije twee jaar, mede door de coronapandemie, sterk teruggelopen.'De komst van Leye werd bij die fans niet eensluidend positief onthaald. Sommigen van hen zijn niet vergeten dat hij de club drie keer de rug heeft toegewezen. Leye zal die harten dus opnieuw moeten veroveren.'Met een opgekuiste kern, want een heel aantal spelers, de meeste van wie de huurovereenkomst of het contract afloopt, moet vertrekken: Boya, Doumbia, Govea, Humphreys, Kutesa, Seck en Srafi. Ook Jean-Luc Dompé en Zinho Gano willen een goed seizoen te gelde maken. Essevee wil meewerken aan een transfer, maar dan zal het genoeg euro's in de plaats moeten krijgen. Dompé heeft immers nog een contract tot juni 2023, Gano tot juni 2024.'Mede afhankelijk van de transfersommen voor die twee zullen de namen van de nieuwkomers ingevuld worden. Op zeven posities: een centrale verdediger, een linksback, twee centrale middenvelders (voor de zes en de tien), twee wingers, en een spits. Vereiste kwaliteit: een goeie mentaliteit en vechtlust, passend bij het vuur van de nieuwe coach. Afwachten of dat voor gensters zal zorgen.'