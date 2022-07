Mbaye Leye heeft de taak gekregen om Zulte Waregem naar een rustig seizoen te leiden. De Krant van West-Vlaanderen schotelde hem 11 stellingen voor om hem beter te leren kennen.

1. 'Geld is geen garantie op succes.' (José Mourinho)

Mbaye Leye: 'Neen, maar het helpt wel veel. Het is absoluut beter geld te hebben dan geen geld te hebben. Ik maakte zo'n situatie mee bij Standard: als er geen geld is, is het heel moeilijk om de juiste spelers te halen. Dan krijg je een lijst en blijken de besten allemaal te duur te zijn en moet je de vierde of vijfde optie nemen. Als ik zie welke transfers er nu bij de Belgische clubs gebeuren, is het duidelijk: als je geen geld hebt, is het heel moeilijk ambitieus te zijn.

'Bij Standard heb ik ervaren: een topclub met een toppubliek heeft een topbudget nodig, zoniet is het topniveau halen niet mogelijk. Met meer geld maak je meer kans op succes. Hoe meer je investeert, hoe meer je kunt verwachten. Het komt er dus op aan een seizoen te verwachten dat overeenkomt met de boekhouding. Soms is er met minder meer te doen, zeker met jongens die revanche willen nemen, zoals wij in 2013 en Union vorig seizoen. Dat neemt niet weg dat Standard voor mij een goeie ervaring was. Vergeet niet dat we in het eerste seizoen als zesde eindigden en ook de bekerfinale speelden.'

2. 'De grootste uitdaging in het voetbal is het managen van de emotie om met de druk om te gaan.' (Jürgen Klopp)

Leye: 'Ja, want voetbal is heel veel emotie. Dat laat mensen ook toe te zeggen wat goed en slecht was, maar vaak is de realiteit anders. Ook als trainer kan je na een verloren wedstrijd het gevoel hebben dat het slecht was. Maar wanneer je 's anderendaags grondig gaat analyseren, kom je soms tot de conclusie dat er best wel dingen goed en zelfs heel goed waren. Als trainer moet je de emoties kunnen weerstaan om de druk te overleven, maar je moet ook niet alles willen managen. Emoties laten je toe menselijk te zijn en te laten zien tot wat je in staat bent. In de Champions League werden vorig seizoen veel wedstrijden beslist door de kracht van emotie, vaak op het einde, wanneer er risico's genomen werden, de structuur verlaten werd en er van tactiek eigenlijk geen sprake meer was.'

3. 'De media vinden me leuk omdat ik eerlijke antwoorden geef. Hoeveel mensen in het voetbal geven eerlijke antwoorden? Ik lieg niet. Altijd de waarheid. Oké, misschien mijn waarheid. Maar het is de waarheid.' (Louis van Gaal)

Leye: 'Ik weet niet zeker of de waarheid iedereen interesseert. Mijn ervaring als coach tot nu toe is dat het niet zo belangrijk is om eerlijk en oprecht te zijn. Het is goed om soms eens een Georges Leekenstje te doen. Het hangt van het moment af. Soms ben je eerlijk en oprecht en zeggen ze: Hij spreekt over zijn spelers! Terwijl als Mourinho of Van Gaal hetzelfde doet, vinden ze dat net heel goed. Het hangt blijkbaar af van wie je bent. In het voetbal hanteert men twee maten en gewichten.'

Lees het volledige interview met de T1 van Zulte Waregem in de Krant van West-Vlaanderen.

1. 'Geld is geen garantie op succes.' (José Mourinho)Mbaye Leye: 'Neen, maar het helpt wel veel. Het is absoluut beter geld te hebben dan geen geld te hebben. Ik maakte zo'n situatie mee bij Standard: als er geen geld is, is het heel moeilijk om de juiste spelers te halen. Dan krijg je een lijst en blijken de besten allemaal te duur te zijn en moet je de vierde of vijfde optie nemen. Als ik zie welke transfers er nu bij de Belgische clubs gebeuren, is het duidelijk: als je geen geld hebt, is het heel moeilijk ambitieus te zijn.'Bij Standard heb ik ervaren: een topclub met een toppubliek heeft een topbudget nodig, zoniet is het topniveau halen niet mogelijk. Met meer geld maak je meer kans op succes. Hoe meer je investeert, hoe meer je kunt verwachten. Het komt er dus op aan een seizoen te verwachten dat overeenkomt met de boekhouding. Soms is er met minder meer te doen, zeker met jongens die revanche willen nemen, zoals wij in 2013 en Union vorig seizoen. Dat neemt niet weg dat Standard voor mij een goeie ervaring was. Vergeet niet dat we in het eerste seizoen als zesde eindigden en ook de bekerfinale speelden.'2. 'De grootste uitdaging in het voetbal is het managen van de emotie om met de druk om te gaan.' (Jürgen Klopp)Leye: 'Ja, want voetbal is heel veel emotie. Dat laat mensen ook toe te zeggen wat goed en slecht was, maar vaak is de realiteit anders. Ook als trainer kan je na een verloren wedstrijd het gevoel hebben dat het slecht was. Maar wanneer je 's anderendaags grondig gaat analyseren, kom je soms tot de conclusie dat er best wel dingen goed en zelfs heel goed waren. Als trainer moet je de emoties kunnen weerstaan om de druk te overleven, maar je moet ook niet alles willen managen. Emoties laten je toe menselijk te zijn en te laten zien tot wat je in staat bent. In de Champions League werden vorig seizoen veel wedstrijden beslist door de kracht van emotie, vaak op het einde, wanneer er risico's genomen werden, de structuur verlaten werd en er van tactiek eigenlijk geen sprake meer was.'3. 'De media vinden me leuk omdat ik eerlijke antwoorden geef. Hoeveel mensen in het voetbal geven eerlijke antwoorden? Ik lieg niet. Altijd de waarheid. Oké, misschien mijn waarheid. Maar het is de waarheid.' (Louis van Gaal)Leye: 'Ik weet niet zeker of de waarheid iedereen interesseert. Mijn ervaring als coach tot nu toe is dat het niet zo belangrijk is om eerlijk en oprecht te zijn. Het is goed om soms eens een Georges Leekenstje te doen. Het hangt van het moment af. Soms ben je eerlijk en oprecht en zeggen ze: Hij spreekt over zijn spelers! Terwijl als Mourinho of Van Gaal hetzelfde doet, vinden ze dat net heel goed. Het hangt blijkbaar af van wie je bent. In het voetbal hanteert men twee maten en gewichten.'Lees het volledige interview met de T1 van Zulte Waregem in de Krant van West-Vlaanderen.