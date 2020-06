Het pokerspelletje tussen de Congolese aanvaller en de vicevoorzitter van Antwerp zit erop.

Ivan Leko staat bekend om zijn offensieve ideeën en zijn soms romantische opvatting van het spelletje, maar de Kroaat kan ook tellen. Zijn pragmatisme blijkt uit wat hij onlangs in Het Laatste Nieuws zei: 'Wanneer ik naar mijn kern kijk voor het seizoen, tel ik het aantal goals dat mijn spelers kunnen maken en bereken ik het gemiddelde van hun laatste drie seizoenen. Als ik goede resultaten wil bereiken in de Belgische competitie, heb ik 55 à 60 goals nodig.'

De kersverse coach van Antwerp besefte meteen wat het vertrek van Dieumerci Mbokani zou betekenen op het vlak van doelpunten. 'Hij is de beste aanvaller van de competitie, met een ruime voorsprong op de concurrentie. Zijn cijfers zijn uitzonderlijk', zei de Kroaat al in het begin van de lente.

De geruchten van een vertrek maakten Leko ongerust, maar Luciano D'Onofrio panikeerde niet. Ook niet toen alles wees op een afscheid en de Gouden Stier zelf de namen van Anderlecht, Club Brugge en Standard liet vallen. 'Don Luciano' kent Mbokani al meer dan tien jaar en weet perfect hoe hij moet onderhandelen met de Congolese spits, die ervan houdt om de interesse van andere ploegen te vermelden om zijn prijs wat op te drijven.

D'Onofrio vond uiteindelijk een akkoord met Mbokani. De handtekening onder het contract werd in de loop van donderdag bekendgemaakt en de aanvaller tweette meteen: 'Mijn verblijf bij Antwerp verlengen is altijd mijn eerste keuze geweest.'

Het is een teken van ambitie van een club die eerder al Birger Verstraete en Jean Butez aantrok en die zou lonken naar Edmilson Junior en Cyle Larin.

Ivan Leko staat bekend om zijn offensieve ideeën en zijn soms romantische opvatting van het spelletje, maar de Kroaat kan ook tellen. Zijn pragmatisme blijkt uit wat hij onlangs in Het Laatste Nieuws zei: 'Wanneer ik naar mijn kern kijk voor het seizoen, tel ik het aantal goals dat mijn spelers kunnen maken en bereken ik het gemiddelde van hun laatste drie seizoenen. Als ik goede resultaten wil bereiken in de Belgische competitie, heb ik 55 à 60 goals nodig.'De kersverse coach van Antwerp besefte meteen wat het vertrek van Dieumerci Mbokani zou betekenen op het vlak van doelpunten. 'Hij is de beste aanvaller van de competitie, met een ruime voorsprong op de concurrentie. Zijn cijfers zijn uitzonderlijk', zei de Kroaat al in het begin van de lente.De geruchten van een vertrek maakten Leko ongerust, maar Luciano D'Onofrio panikeerde niet. Ook niet toen alles wees op een afscheid en de Gouden Stier zelf de namen van Anderlecht, Club Brugge en Standard liet vallen. 'Don Luciano' kent Mbokani al meer dan tien jaar en weet perfect hoe hij moet onderhandelen met de Congolese spits, die ervan houdt om de interesse van andere ploegen te vermelden om zijn prijs wat op te drijven.D'Onofrio vond uiteindelijk een akkoord met Mbokani. De handtekening onder het contract werd in de loop van donderdag bekendgemaakt en de aanvaller tweette meteen: 'Mijn verblijf bij Antwerp verlengen is altijd mijn eerste keuze geweest.' Het is een teken van ambitie van een club die eerder al Birger Verstraete en Jean Butez aantrok en die zou lonken naar Edmilson Junior en Cyle Larin.