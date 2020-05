Dieumerci is nu ook oficieel topschutter van de Jupiler Pro League. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het is de eerste keer dat de Congolees de prijs overhandigd krijgt.

Vrijdag maakte de Pro League een einde aan het huidige seizoen. Het riep Club uit tot kampioen en liet Waasland-Beveren degraderen naar 1B. De Pro League vond 29 speeldagen ook genoeg om een topschutter van de competitie aan te duiden. Dat werd Dieumerci Mbokani met 18 goals in 28 wedstrijden. Evenveel als Jonathan David van KAA Gent, die daar zelfs 400 minuten minder voor nodig had. Maar toch krijgt de 34-jarige Congolees de prijs, want bij een gelijke stand wordt niet gekeken naar het aantal minuten maar naar het aantal uitdoelpunten. En daar telt Mbokani er 1 meer dan de Canadees. Mbokani scoorde er 6, David 5.

Het is verrassend genoeg nog maar de eerste keer dat de Antwerp-spits de prijs in ontvangst mag nemen. Mbokani strandde al tweemaal op de tweede plek achter Carlos Bacca (2013) en Jaime Ruiz (2009) met respectievelijk 17 en 16 doelpunten. Het is bovendien ook het productiefste jaar in de carrière van de Congolees met zijn 18 goals. Nooit, in geen enkele competitie, deed hij beter.

