Dieumerci Mbokani heeft zijn contract bij Antwerp met één seizoen verlengd tot juni 2020. Dat maakte The Great Old vrijdag bekend op de clubwebsite.

De afgelopen weken werd Mbokani meermaals in verband gebracht met zijn ex-club Anderlecht, maar die transfer lijkt dus niet door te gaan. De Congolees kondigde in mei nog zelf aan dat hij Antwerp zou verlaten, maar op die beslissing is hij dus teruggekomen.

In zijn eerste seizoen voor Antwerp had Mbokani een groot aandeel in de vierde plaats en bijbehorend Europees ticket. Hij scoorde veertien keer en gaf negen assists. De pijlsnelle aanvaller kwam vorige zomer over van Dynamo Kiev, waar hij vijf seizoenen actief was. Voordien speelde hij al voor Standard en Anderlecht, waarbij hij in 2012 de Gouden Schoen won.