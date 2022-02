KAA Gent heeft de samenwerking met de spits Ilombe Mboyo per direct stopgezet. Dat meldt de voetbalploeg zaterdagochtend in een kort persbericht.

'KAA Gent heeft de samenwerking met Ilombe Mboyo per direct stopgezet', klinkt het kort. Een reden staat niet in het persbericht. De club had hem onlangs weliswaar gewaarschuwd, nadat de spits een nacht in de cel was beland wegens partnergeweld. Enkele dagen geleden diende voormalig Standard Luik-voorzitter Roland Duchâtelet ook nog een klacht in tegen onder meer Mboyo voor competitievervalsing. De 34-jarige Mboyo kwam vorige zomer over naar Gent vanuit Sint-Truiden. Hij speelde er eerder al van 2011 tot 2013. Daarnaast verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Charleroi (2009-2010), Kortrijk (2010-2011 en 2018-2021), Racing Genk (2013-2015), het Zwitserse Sion (2015-2017), Cercle Brugge (2017-2018) en het Saoedische Al-Raeed (2019). Moboyo telt ook drie selecties en twee caps voor de Rode Duivels (uit 2012).